Barrachina defiende la bajada de impuestos del PP a los autónomos frente al "hachazo fiscal" de Sánchez

"Las urnas acabarán con los castigos". La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha compartido este sábado esta reflexión con los negocios familiares que ha visitado en Almassora tras lo que considera como un "hachazo fiscal impuesto por Pedro Sánchez a los autónomos".

Acompañada por la presidenta local del PP en Almassora, María Tormo, la líder del PPCS provincial ha escuchado los testimonios de decenas de comercios de la localidad a los que el incremento de las cuotas impuesto por Pedro Sánchez afecta de forma "letal". "Estamos hablando de personas que dan servicio, de negocios que nos dan bienestar y calidad de vida, de recursos que son ejemplo de riqueza", ha manifestado Marta Barrachina. Y en este escenario, ha declarado, "lo que necesitan son más derechos y más facilidades, no más gastos".

"Escuchar los testimonios de quienes están al frente de un bar, una floristería, una tienda de ropa… demuestra lo alejado que está el PSOE de la realidad y evidencia su objetivo: recaudar”. Una política “destructiva que amenaza la continuidad de negocios familiares que ya no pueden soportar más cargas fiscales”. “Perderles nos debilita, porque destruye empleo y oportunidades, y además nos priva de recursos que son básicos en nuestro día a día”.

Por ello, ha expuesto la presidenta provincial del PPCS, “tenemos claro que nuestro contrato con los autónomos defiende los derechos sociales y las facilidades en la tramitación”. “Reclama la rebaja de los impuestos, que genera incertidumbre en el 80% de los autónomos” y “da libertad para emprender tratando de reducir las 200 horas al año que cada profesional pierde con una burocracia que le cuesta de promedio 3.000 euros al año”.

Los autónomos colaboradores, los que con esta última subida se han convertido en nuevas víctimas de Sánchez, suman más de 2.000 negocios en la provincia. “Muchos de ellos son mujeres que superan los 50 años o comercios localizados en zonas rurales”. “Obligarles a asumir un gasto extra de 1.600 euros anuales, desde el 1 de enero de 2026, es absolutamente lesivo”, ha declarado Marta Barrachina.

1.700 autónomos en Almassora

Almassora, localidad donde se ha desplazado la presidenta provincial del PPCS, contabiliza cerca de 1.700 autónomos. “Muchos son colaboradores”, explica María Tormo, presidenta local del PP en Almassora, “familias enteras que se emplean en un comercio para sacar adelante su proyecto de vida”.

El incremento de las cuotas “no solo cae como una losa sobre la familia. También sobre la población, que se ve resentida por estas dificultades. En definitiva, el daño se extiende más allá del ámbito privado. Es un castigo colectivo”, ha manifestado Tormo.

Las soluciones, “cada vez más cerca”

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha señalado que las soluciones “que proponen los autónomos y que son las nuestras, están cada vez más cerca”.

Desde la exención del IVA a quienes facturan menos de 85.000 euros, a una tarifa cero para nuevos emprendedores o la reducción del 50% de las declaraciones y la exención de cotizaciones durante un año por el primer empleado contratado “son medidas eficaces”.

Marta Barrachina recuerda además que “los autónomos deben estar exentos de cotizar durante bajas por enfermedad grave, así como planteamos eximirlos del pago de cuotas durante dos años después de maternidad o paternidad, además de aplicarles derechos equiparables a los de lactancia”.

Por último, “se debe facilitar, a quien lo desee, la posibilidad de seguir trabajando después de la edad de jubilación, poder compatibilizar trabajo autónomo y trabajo por cuenta ajena, además de aclarar y ampliar las deducciones de gastos”. “Soluciones que cada día están más cerca”, ha manifestado la presidenta provincial del PPCS.