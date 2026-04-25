‘Creciendo Juntos’, una experiencia completa de aprendizaje en familia

La segunda edición Creciendo Juntos CV, organizada por Prensa Ibérica –Mediterráneo, Levante-EMV e Información–, se convirtió el pasado viernes en un foro perfecto para aprender y debatir sobre crianza y educación. La jornada, celebrada en la terraza de la planta 2 del Parque Comercial y de Ocio Estepark de Castelló, reunió a expertos en la materia, quienes abordaron distintas temáticas en cinco ponencias que se centraron en algunos de los aspectos que más preocupan a las familias.

«Crecer juntos no es un objetivo, es un compromiso; y acompañar el crecimiento implica escuchar, comprender y adaptarnos a cada etapa», señaló Ángel Báez, director de Mediterráneo, para dar comienzo al acto. Tras él tomó la palabra la directora comercial del periódico, Cristina Pastor, para dar paso a los ponentes.

La importancia de los idiomas

La primera charla de la tarde corrió a cargo del jefe de multilingüismo de la región de Iberia del British School of Vila-real, Ted Winslow, quien explicó el concepto de translanguaging («cuando una persona usa todas las lenguas que conoce de forma natural», dijo) y detalló la importancia del multilingüismo en la educación. «Las prácticas pedagógicas multilingües fomentan la adquisición y desarrollo de todos los idiomas. No hay que promover solo un idioma; hay que promover la cultura de inclusión porque mejora la calidad del aprendizaje cuando se utiliza bien», aseguró.

Ted Winslow. / Gabriel Utiel

Tras él fue la psicóloga especializada en infanto-juvenil Ana Arechavaleta la encargada de aportar algunas claves para identificar y prevenir el ciberbullying. «Todos hemos tomado conciencia del bullying, pero el ciberbullying puede tener también consecuencias muy graves. Internet es una arma buena si se emplea bien, pero el acoso por redes sociales, chats o videojuegos puede dar se en cualquier momento, puede llegar a muchas personas de forma rápida y se basa en el anonimato. El único motivo del ciberbullying es hacer daño», explicó, al tiempo que dio pinceladas para identificarlo, habló de los perfiles de las víctimas y los acosadores, e introdujo algunas claves para alertarse.

Ana Arechavaleta. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El tercer turno del foro fue para la docente Sandra Fabra, con una ponencia que llevó por título ¿Y si educar fuera más fácil? De la lucha al vínculo. Sobre este tema comentó: «Educar no es evitar conflictos. Es acompañar procesos y momentos, pasar del control a la desconexión» y, poniendo ejemplos con los que más de un asistente se identificó, instó a todos a mostrar «nuestra mejor versión» porque «educar también es revisarnos a nosotros mismos».

Parte práctica

La parte más práctica de la jornada llegó de la mano de la enfermera Esther Pastor, encargada de hablar de uno de los problemas que más preocupación genera entre las familias, sobre todo, de aquellas que tienen niños pequeños: los atragantamientos. Así, Pastor dio algunas pinceladas sobre cómo actuar de forma inmediata en caso de un atragantamiento, distinguiendo si se trata de un menor de un año o niños y adultos de más edad, las zonas en las que hay que realizar las compresiones y los pasos a seguir antes de llamar al 112. «Lo primero y más importante, que es algo que se hace siempre y está mal hecho, es golpear a la persona que se ha atragantado porque eso puede provocar que el objeto se mueva y obstruya totalmente; lo primero que hay que hacer es dejar toser para ver si el objeto sale de la fuerza de la misma tos», insistió.

Esther Pastor. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El último ponente fue el ultramaratonista de trailrunning y director del club Run Addiction, Facu Zelaya, con una interesante charla con título Pantallas vs zapatillas: el reto de educar en movimiento. «El problema principal con el que nos encontramos es el entorno que tienen los niños, no las horas que pasan frente a las pantallas», comenzó diciendo, al tiempo que comentó que el cuerpo está diseñado «para moverse, no para estar sentado» y que los actuales sistemas educativos no contribuyen a ello ya que «los niños están de 9 a 17 horas sentados» y eso hace que estén «sobreestimulados mentalmente pero infraestimulados físicamente», de ahí la importancia de buscar alguna extraescolar deportiva para ganar, además, «buenos hábitos, disciplina, confianza y relaciones sociales».

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Facu Zelaya. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Aunque la jornada estuvo dedicada a los adultos, los pequeños asistentes también pudieron disfrutar de una tarde de lo más especial en la que hubo una zona infantil, cortesía de Todojuguete; pudieron merendar de forma saludable gracias a que Naturem ofreció zumos naturales, mientras que Ruralnostra les obsequió con merchandising de la entidad. Además, entre los asistentes se repartieron descuentos del 20% en The Jumper, tarjetas de dos créditos para Vertigo Bowling Park y accesos gratuitos de un día para el gimnasio Keasyfit.