La Diputación consolida su apuesta por la promoción turística y la generación de empleo con la contratación de informadores turísticos

La Diputación de Castellón consolida su apuesta por la promoción turística y la generación de empleo con la contratación de informadores turísticos. El Patronato Provincial de Turismo ha activado una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a ayuntamientos de la provincia para la contratación de personal que desempeñe labores de información turística de manera presencial. Una línea de ayudas, dirigida a los ayuntamientos u organismos autónomos de la provincia, encaminadas a la atracción del turismo cuya partida asciende a 760.000 euros.

“El objetivo de estas ayudas no es solo mejorar la atención al turista el máximo número de meses posibles al año, sino que también es generar oportunidades laborales para consolidar población en todos los municipios, incluidos los más pequeños”, ha destacado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Esta nueva convocatoria contempla un aumento del 6,29%, pasando de 715.000 euros en 2025 a 760.000 euros en el ejercicio presente.

Resaltar que la apuesta por esta línea de ayudas se reflejó ya en el primer presupuesto de este Gobierno Provincial “en el que doblamos la partida, pasando de 200.000 a 400.000 euros, y este año hemos reforzado todavía más nuestra apuesta hasta llegar a los 760.000 euros, lo que supone un incremento del 90% desde que empezó esta legislatura”, ha resaltado la dirigente provincial, quien ha incidido en que “los informadores turísticos son el mejor recurso del pueblo para incentivar el turismo y su impacto sobre el tejido económico y laboral”.

El vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, también ha destacado el número de municipios beneficiarios ya que en dos años se ha triplicado el número, pasando de 31 en 2023 a 93 municipios el pasado 2025. “Junto a la mejora de la atención al turista, la creación de empleo es el objetivo clave de esta iniciativa con la que logramos consolidar población en los municipios más pequeños”, ha expresado el vicepresidente provincial, quien ha puesto en valor el trabajo “fundamental” que desempeñan los informadores turísticos que “posibilitan, que los viajeros que vienen a explorar la provincia, puedan conocer todos sus rincones y posibilidades, disfrutando así de una experiencia más completa y enriquecedora”. “Reforzamos nuestra apuesta por esta convocatoria de ayudas con el fin de mantener la actividad promocional y divulgativa de los recursos turísticos de los municipios durante todo el año”, ha añadido Andrés Martínez.

Tal y como se especifica en las bases de la convocatoria, las subvenciones se destinarán a la contratación de personal o empresas de servicios que desempeñen labores de información turística de manera presencial en el municipio, con la finalidad de realizar una correcta atención del turista en destino el máximo número de meses posibles al año. La subvención máxima para cada beneficiario será de 10.000 euros y los criterios para valorar las solicitudes presentadas son el presupuesto anual del ayuntamiento (valorando con más puntos al municipio cuyo ayuntamiento tenga el presupuesto más bajo) y las plazas de alojamiento turístico reglado (otorgando más puntos al municipio con mayor número de plazas regladas).

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Tras la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los interesados en concurrir en este procedimiento ya pueden presentar sus solicitudes, por vía telemática a través de la sede electrónica del Patronato Provincial de Turismo. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 15 de mayo.