El mercado hipotecario está que arde: los préstamos crecen un 14% en Castellón y el importe medio roza los 112.000 euros

El interés de las familias de Castellón por adquirir una vivienda sigue siendo sólido. Y eso que los precios están por las nubes. Un piso cuesta ahora en la provincia un 14% más que hace un año y nada hace pensar que, a corto y medio plazo, el mercado inmobiliario pondrá el freno de mano. Aun así, cada vez se formalizan más y más hipotecas y en los dos primeros meses del año los préstamos sobre viviendas crecieron un 14%.

Tras un enero con un incremento del 11,4% en la firma de hipotecas (durante el primer mes del 2026 se firmaron en Castellón 633 créditos frente a los 568 de enero del 2025) febrero ha confirmado que la buena racha continúa. Ese mes se suscribieron 670 hipotecas frente a las 574 del 2025, según datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se suman los dos primeros meses del año, el resultado es claro: 1.303 préstamos, un 14% más que el pasado ejercicio.

Pero más allá del incremento de la cifra de hipotecas, lo que también llama la atención es que el importe medio no deja de aumentar. En los dos primeros meses de este año ascendió a 111.808 euros, 15.514 que en el mismo periodo del año pasado (+16%), lo que evidencia una mayor presión financiera sobre el comprador.

En el conjunto nacional la tendencia es la misma. En enero y febrero, el número de hipotecas sobre viviendas se incrementó un 10,1%, mientras que el importe medio de los préstamos concedidos subió un 11,1%.

Una pareja mira el escaparate de una inmobiliaria de Castelló. / Mediterráneo

Detrás del incremento del número de hipotecas está, a juicio de los expertos, unas condiciones de financiación todavía favorables y que siguen actuando como palanca de activación de la demanda. "El crédito fluye con intensidad y se sitúa en niveles muy elevados, en línea con el dinamismo observado en el último año”, explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Pero aunque el mercado hipotecario sigue atravesando una fase expansiva, hay muchas voces en el sector que hablan de una desaceleración. "A pesar de estos datos positivos, creemos que la tendencia a lo largo del año será de una ligera caída en las formalizaciones de hipotecas, de la mano de la ralentización en las transacciones de compraventa de viviendas", apunta Juan Villén, director general de idealista/hipotecas. Villén defiende que, aunque los tipos de interés se mantienen estables, "la previsión es que a partir del segundo trimestre del año haya un claro repunte del coste de las hipotecas, tras las recientes subidas del euríbor y el coste de fondos a medio plazo”.

La banca se repliega

De hecho, el tipo de interés medio de los préstamos se situó en febrero en el 2,88%, ligeramente por encima del 2,86% registrado en enero. Es, además, el nivel más alto desde noviembre, cuando alcanzó el 2,97%. Pese a este repunte, el tipo medio acumula 13 meses consecutivos por debajo del umbral del 3%.

Matos apunta a otro factor que influirá en la ralentización del mercado hipotecario. "La demanda se mantiene sólida, pero es la banca la que está empezando a redefinir el mercado desde la oferta de crédito. Tras un año de fuerte competencia comercial, las entidades están adoptando una posición más prudente, ajustando precios y condiciones y anticipándose a posibles movimientos futuros en los tipos de interés”, añade.