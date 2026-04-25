III FORO DE MUNICIPALISMO: SERVICIOS BÁSICOS
Los servicios básicos afrontan el reto de ser más eficientes y sostenibles
Responsables institucionales y del sector de la empresa privada coinciden en la necesidad de mejorar la eficiencia, apostar por la tecnología y reforzar la concienciación ciudadana
Garantizar servicios municipales básicos de calidad en un contexto cada vez más exigente es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los ayuntamientos. Así se puso de manifiesto en la tercera mesa redonda del III Foro de Municipalismo organizado por Mediterráneo, donde responsables institucionales y del sector privado analizaron la situación actual y las líneas de mejora.
En materia de residuos, el presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, incidió en la necesidad de avanzar en eficiencia y concienciación. «Cada día entran en la planta unos 400.000 kilos de residuos. Si recicláramos bien, podríamos reducirlos prácticamente a la mitad», afirmó. Toledo destacó además el proceso de modernización de las instalaciones para «aprovechar más y enviar menos residuos a vertedero».
En el ámbito del agua, el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado, defendió el papel del nuevo Consorcio Provincial de Aguas como una «herramienta clave» para garantizar el abastecimiento. «Hay municipios que necesitan más de 1.000 cubas al año y eso no puede ser estructural», señaló, al tiempo que apostó por una gestión basada en «la unión y la solidaridad entre territorios».
Por su parte, Carlos Muñoz, director general de Simetría Grupo, subrayó el cambio de paradigma en la prestación de servicios municipales, marcado por la sostenibilidad, la tecnología y el aumento de las exigencias ciudadanas. «O somos más eficientes o no tendremos presupuesto para afrontarlo», advirtió.
Los tres coincidieron en señalar la importancia de la innovación y la colaboración público-privada, así como en la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana como parte esencial para mejorar la gestión de los servicios. Un reto compartido que pasa tanto por la eficiencia en la gestión como por la implicación de la sociedad, en un escenario en el que los servicios municipales son más complejos y determinantes en la calidad de vida.
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