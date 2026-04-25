El verano agudiza el déficit de personal de Enfermería de Castellón

Castellón sufre un déficit de personal de enfermería que se agudiza con la llegada de la época estival aunque se ha convertido ya en un problema estructural especialmente en las residencias.

Un informe del Consejo de Enfermería de España situaba a la provincia de Castellón con una ratio de 5,53 enfermeras por cada mil habitantes, una cifra cercana a la autonómica (5,56) pero lejos de la media nacional, 6,36, que ya de por sí es deficitaria respecto a la UE (8,19). En la actualidad, en Castellón hay 3.554 enfermeras colegiadas, de las que 978 son mayores de 50 años. Desde el colegio de Enfermería resaltan que les preocupa especialmente la sobrecarga asistencial y la falta de profesionales, que impactan directamente en la calidad de los cuidados. También reclaman un mayor reconocimiento del papel de la enfermería, tanto a nivel profesional como retributivo.

Tercera edad

En el caso de las residencias de la tercera edad, es donde la problemática es más acuciante. Como explica Isabel Almodóvar, presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, el problema "en residencias es muy grave. La mayoría son privadas, las condiciones de trabajo son mucho peores y si les ofrecen contratos de verano se dejan las residencias", explica.

El presidente de la patronal Aerte confirman que "está habiendo muchos problemas para cubrir enfermería incluso en periodos fuera de vacaciones, aunque es verdad que en verano se agrava. Este es un problema general en España, de hecho el propio Ministerio de Sanidad cifra la carencia en enfermeras en España en 100.000", explican desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat.

Desde CCOO, la secretaria general de la federación de Sanidad, Virginia Sales, explica que "es un problema estructural, de todo el año, porque el salario de la categoría enfermera en las residencias de la tercera edad es muy bajo, con condiciones muy precarias y una conciliación con otros trabajos muy dificultosa; hay muy pocos profesionales cualificados y la Conselleria y las empresas, en vez de premiar a estos profesionales con una subida salarial o con una mejora de condiciones, lo que hacen es apretar al personal para que vincule más horas, o reducción de personal en turno nocturno". A su juicio es fundamental la presencia de enfermeras 24 horas en los centros porque los usuarios están 24 horas y puede haber urgencias y problemas.

Hospitales y centros de salud

En el caso de los hospitales y centros de salud, desde CCOO explican que este verano "como todos los años, tanto en facultativos como enfermería, se prevé dificultades para cubrir puestos en la sanidad pública. Se intenta que se queden los menos puestos descubiertos a ser posible", explica.

Bolsa extraordinaria en el Provincial

En el caso del Hospital Provincial de Castellón, se ha abierto una bolsa de empleo de la categoría de Enfermería como medida extraordinaria y urgente a nivel asistencial para garantizar la cobertura de servicios y prestación. La elaboración del plan de necesidades para la cobertura del plan de vacaciones 2026 trae como consecuencia un incremento de la demanda asistencial en esta categoría y se da la circunstancia de su coincidencia en el tiempo con la demanda de personal de esta profesión por parte del resto de hospitales de la red pública de la Conselleria de Sanitat para la misma causa y periodo, con lo que se puede anticipar ya una insuficiencia de los recursos propios de bolsa por agotamiento de la misma y una previsible indisponibilidad de efectivos de la lista de empleo temporal de la Conselleria de Sanitat, según ha informado UGT.

Bolsa de sanidad

Desde UGT señalaron que la bolsa de trabajo de Sanitat no está abierta para aportar méritos. "Están llamando para las contrataciones de la edición 2024". El bloqueo de la bolsa, indica Intersindical, impide que entre nuevo personal al sistema, que está llevando a la fuga de talento, a la privada o a otras comunidades, lo que ya empeora el déficit de personal y con el verano a las puertas auguran un problema para cubrir las plazas. Intersindical achaca el problema a un fallo de gestión. Insisten que, por ejemplo, la plantilla de General de Castellón ha caído un 5,1% en los últimos cuatro años.

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Hospital General

Por lo que respecta al Hospital General todavía no se dispone del plan vacacional, aunque los sindicatos vaticinan dificultades para cubrir personal en Urgencias. No obstante debido a las obras de reforma del paritorio del Hospital General de Castellón, durante este periodo estival se trasladará la zona de partos a la planta 3C. Este personal se reubicará por el resto de salas del hospital intentando evitar los descubiertos que puedan causar tanto en enfermería como TCAES que son las dos categorías que se desplazan por las obras. Según indican desde el Hospital, se trata de unas obras muy reivindicadas por el colectivo de mujeres del Departamento de Salud de Castellón ya que el proyecto conlleva la adecuación de estas instalaciones a las recomendaciones actuales de atención al embarazo y parto. "Se reagruparán los recursos para dar respuesta a las pacientes de Castellón en asistencia sanitaria ginecológica, obstétrica y al nacimiento", han señalado.