La Diputación busca las mejores imágenes de los espacios naturales de la provincia con el Concurso de Fotografía Naturalízate

La Diputación de Castellón busca las mejores imágenes de los espacios naturales de la provincia con la V edición del Concurso de Fotografía Naturalízate. La institución provincial ha lanzado una nueva edición de este certamen con el que se pretende visibilizar el medio natural de Castellón, una provincia repleta de contrastes entre la costa y el interior, el secano y las marjales, los bosques, la plana y las montañas.

“Castellón es una provincia única por su diversidad paisajística, y este certamen es una oportunidad magnífica para mostrar al mundo esa singularidad”, ha destacado el diputado de Medio Natural, José María Andrés, quien ha subrayado la importancia de este concurso como una herramienta para “poner en valor la riqueza paisajística de esta tierra, la segunda provincia más montañosa de España”.

La fotografía es, sin duda, una herramienta magnífica para conocer la provincia y este concurso “nos ayuda a redescubrir nuestros espacios naturales y a seguir concienciando a la ciudadanía sobre su importancia”, ha indicado el diputado provincial.

Todas las fotografías que se presenten al concurso deberán centrarse en el medio natural de Castellón, sin que municipios o personas sean elementos relevantes de la imagen. En este sentido, José María Andrés ha señalado que “queremos que cada imagen sea una invitación a detenerse y observar lo que tenemos cerca, a valorar nuestro valioso patrimonio natural”.

De este modo, tal y como recogen las bases del concurso, podrán beneficiarse de los premios cualquier persona física que participe, española o extranjera. No podrán participar personas o entidades judiciales, debido a la finalidad del concurso de “conocer y con ello apreciar, disfrutar y proteger el medio natural de la provincia por sus habitantes”, ha indicado José María Andrés.

Así pues, cada autor solo podrá presentar una fotografía. A la hora de valorar la imagen, se tendrá en cuenta tanto la representatividad y relevancia del medio natural como la calidad técnica y la creatividad y el valor artístico de la imagen. Además, solo se admitirán a concurso fotografías originales, realizadas en la provincia de Castellón, que deberán plasmar de manera clara la flora, fauna o el paisaje característico de la provincia.

No se admitirán montajes, ni fotografías realizadas con drones, ni tampoco fotografías que demuestren que se han realizado ocasionando cualquier daño o malestar tanto a la fauna como a la flora del medio.

Los premios

En cuanto a los premios, se contemplan tres galardones y nueve accésit. El autor o autora de la fotografía ganadora recibirá un premio dotado con una asignación económica de 1.000 euros. Al segundo se le dará un premio de 700 euros, mientras que al tercero uno dotado en 500 euros. Además, cada uno de los nueve accésits tendrá una remuneración de 200 euros.

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“También se podrán entregar cuantas menciones de honor se consideren, pero sin asignación económica”, ha comentado el diputado de Medio Natural, quien ha animado a la ciudadanía a participar y a descubrir los espacios naturales de Castellón desde la mirada creativa. Los interesados en participar pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 31 de julio.