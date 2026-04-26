El firme de carreteras clave de Castellón se deteriora a marchas forzadas: urgen más inversiones

El firme de carreteras clave de la provincia de Castellón se deteriora a marchas forzadas. Basta con coger un automóvil y echar a rodar para comprobar el deplorable estado del asfalto de vías como la N-340, la autopista AP-7, los accesos al Puerto por la CS-22, pero también de vías como la Ronda Este de Castelló.

Déficit de inversiones, clima y tráfico pesado

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, revela que la red de carreteras del Estado «arrastra un grave déficit de inversiones en mantenimiento». Pero ahora el deterioro se ha visto acelerado por la climatología adversa. Algo especialmente evidente con las lluvias registradas los últimos meses.

Además, apunta al importante peso que registra el tráfico pesado algunas de estas carreteras de la red estatal, que genera mayor impacto sobre el firme que un automóvil, por ejemplo, con las rodaduras que es preciso arreglar.

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Impacto en la seguridad vial

Todo este problema de mantenimiento tiene un impacto en la conducción. Por un lado, añade «afecta de forma notable a la seguridad vial», especialmente de los más vulnerables en la carretera. Para un automovilista es «incómodo, pero para un motorista puede suponer un accidente de tráfico», agrega Arnaldo.

Más gasto en gasolina y contaminación

A su vez, también incide en el medio ambiente y en el bolsillo. «Si el estado del firme no se regenera, se incrementa el consumo de carburante y también la contaminación», concluye.

Medidas: señalizar los baches en vez de arreglarlos

En estos momentos, la situación se ha degradado tanto que en muchas vías como la AP-7 se han instalado carteles recomendando reducir la velocidad cuando aparecen los socavones o jorobas debido al estado del firme. Otras opciones incluyen medidas de bajo coste como limitarse a rellenar los socavones con alquitrán o sellar las grietas.

Punto de inflexión: 2020

El ingeniero Manuel Miñés, que ha sido durante las últimas décadas gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat, califica de «barbaridad» el estado de mantenimiento de las carreteras en la provincia de Castellón. Una situación que ve como generalizada en el conjunto de la Comunitat. Explica que el punto de inflexión fue 2020, cuando se suprimieron los peajes de la autopista AP-7. «El presupuesto que la empresa concesionaria destinaba a mantenimiento de esa vía no se incorporó a los presupuestos públicos de la red de carreteras», de modo que el mismo dinero debe repartirse entre más kilómetros de vías. A ello se sumó el fuerte aumento de los costes a raíz de la guerra en Ucrania. «La provincia de Castellón tiene una partida de unos 70 millones de euros en una contrata de tres años, y ese dinero debería ser mucho mayor, hasta alcanzar los 100 millones». Además, considera que debería hacerse «un plan de choque en la Comunitat, para arreglar todo lo que se ha estropeado en los últimos años.

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Propuesta: Destinar 10 céntimos por litro de gasolina en inversiones

Arnaldo recuerda que los conductores aportan a la Hacienda Pública 40.000 millones de euros una cantidad muy superior de la cual solo una ínfima parte se destina a mantenimiento de carreteras, recordando que existen informes que cuantifican las necesidades de inversión en conservación como el de la Asociación Española de Carreteras. Su propuesta es simple: destinar 10 céntimos de lo que paga cada conductor por litro de gasolina para poder asumir el déficit en inversiones.