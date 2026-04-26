III Foro Económico y Social del Mediterráneo: La nueva energía y la industria debaten cómo afrontar los actuales riesgos globales

El periódico Mediterráneo ha dado un nuevo paso esta semana en el calendario de reuniones del Consejo La nueva energía para la industria dentro del III Foro Económico y Social del Mediterráneo que organiza Prensa Ibérica, y que este año se celebrará del 16 al 18 de junio en Barcelona con el objetivo de posicionar el arco mediterráneo como referente de progreso sostenible.

Se trata de un nuevo encuentro que aglutina a destacados expertos en el ámbito de las nuevas energías y la industria de todo el litoral mediterráneo y que representan a grandes actores que vienen liderando el cambio y la nueva realidad ante el reto de garantizar los suministros en el proceso de producción industrial. El Consejo,con una clara vocación de asumir compromisos desde su conocimiento y experiencia, está dividido en cuatro ejes:

Contexto y riesgos globales

Estrategia energética industrial

Eficiencia e innovación

Gobernanza y acción conjunta

Así, el miércoles 22 de abril, el debate interno se centró en el análisis del actual contexto internacional y su impacto en la coordinación entre actores y la diversificación energética.

Miembros del Consejo

El encuentro, moderado por el director del periódico Mediterráneo, Ángel Báez, contó con la presencia de los miembros del Consejo: el director general de Energía y Minas de la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente, Manuel Argüelles; el delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina; el delegado de Statkraf para la zona del Mediterráneo, Guillermo Roth; el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Alberto Echavarría; el secretario general de la Asociación Española de Esmaltes Cerámicos (Anffecc), Manuel Breva; el cofundador y CEO de EnerOcean SL, Pedro Mayorga; el delegado de Nedgia en la Comunitat Valenciana, José Antonio Mata; el encargado de las relaciones institucionales del Grupo Roca, Pau Abelló, y el presidente del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE), Juan Vicente Bono.

Puesta en común

Todos ellos abordaron las dificultades de la dependencia externa de los suministros y coincidieron en que la inestabilidad geopolítica va ser a una constante en las próximas décadas. En este sentido, destacaron los beneficios energéticos de la electrificación industrial, la necesidad de adaptar los plazos de la descarbonización a las posibilidades de cada sector y tener el suministro garantizado.

La puesta en común arrancó con la exposición del director de Mediterráneo, quien puso en valor la provincia de Castellón como «altavoz» de las reivindicaciones del sector de la industria, habida cuenta del peso que tiene en el PIB, con respecto al resto de provincias.

Pedro Mayorga, Ibán Molina y Manuel Argüelles. / Mediterráneo

Anticipación, electrificación y código red

A continuación, Mayorga (EnerOcean SL) destacó el camino que se está haciendo hacia la independencia energética. «Tenemos que aprender, aprovechar los recursos, ver nuestras debilidades y anticiparnos para resolver las dificultades antes de que sean un verdadero problema», afirmó.

Tenemos la capacidad para implantar renovables pero no tenemos los incentivos» Pedro Mayorga — Cofundador y CEO de EnerOcean SL

Mayorga explicó que «lo lógico es que reaccionemos a un mayor uso de las renovables, pero quienes están intentando implantar renovables se encuentran en la peor situación que se ha tenido nunca para los proyectos». «Tenemos la capacidad pero no tenemos los incentivos», afirmó.

Necesitamos disponer de las redes eléctricas suficientes para el almacenamiento» Ibán Molina — Delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana

Molina (Iberdrola) señaló que la electrificación «es una de las grandes soluciones que tenemos». «En el sector cerámico hay experiencias en las que se están apostando por el horno eléctrico que, si se combinan con las renovables, pueden ser nuestra verdadera independencia», apuntó Molina, quien también destacó la importancia de tener las redes eléctricas suficientes para almacenamiento.

En el camino hacia la descarbonización hay que ser más tolerantes con determinadas industrias» Manuel Argüelles — Director general de Energía y Minas de la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente

En su turno, Argüelles (Infraestructuras y Medio Ambiente) instó a cambiar el código de red (el reglamento para la armonización, seguridad y eficiencia del mercado eléctrico europeo) e invertir en redes. Además, explicó que «no toda la parte termointensiva de la cerámica es fácilmente electrificable» por lo que «es importante entender que en el camino hacia la descarbonización hay que ser más tolerantes con determinadas industrias que están haciendo esfuerzos por descarbonizarse pero que no pueden hacerlo a la velocidad que se les pide, lo que lastra la competitividad».

Alberto Echavarría, Pau Abelló y José Antonio Mata. / Mediterráneo

La realidad de la cerámica, los precios y el mix energético

En este mismo sentido se expresó Echavarría (Ascer) quien explicó que «la cerámica es muy amplia y cada uno tiene una realidad, por lo que los ritmos para la descarbonización tienen que ser coherentes con cada una de ellas». Asimismo, apuntó que se tienen que hacer «políticas efectivas» y, en cuanto a los precios energéticos, aseguró que «no es el mejor momento, pero estamos lejos de lo que vivimos en 2022».

En cuanto a los precios, no es el mejor momento, pero estamos lejos de lo que vivimos en 2022» Alberto Echavarría — Secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer)

Por su parte, Abelló (Grupo Roca) hizo hincapié en la necesidad de «tener el suministro asegurado y a un precio razonable». «Y el precio no es solo el precio de la molécula de la energía, son también los impuestos y los costes», matizó.

Necesitamos ayudas públicas claras y fáciles de las que nos podamos beneficiar al máximo» Pau Abelló — Encargado de las relaciones institucionales del Grupo Roca

En el caso de Grupo Roca «también apostamos por la electrificación y, en este sentido, hemos ido haciendo nuestro propio camino con un horno eléctrico de tecnología alemana que cubre una de las partes más importantes del proceso productivo». Asimismo, Abelló reivindicó ayudas públicas «claras y fáciles» de las que se puedan beneficiar al máximo.

El mix energético de la electrificación y los gases renovables es una buena opción para la descarbonización» José Antonio Mata — Delegado de Nedgia en la Comunitat Valenciana

Mata (Nedgia) introdujo la posibilidad del «mix energético»; esto es, afrontar la descarbonización con la electrificación y los gases renovables. «Descarbonizar toda la industria con la electrificación no va a ser suficiente por lo que vamos a necesitar el mix energético», afirmó Mata, quien instó a tener una «ambición política clara en apostar por aquella solución técnica que sea más real para cada actividad». Además, añadió que en todo este proceso es muy importante el «acompañamiento de las administraciones».

Guillermo Roth, Manuel Breva y Juan Vicente Bono. / Mediterráneo

La IA, avances en fritas y competitividad

El siguiente en tomar la palabra fue Roth (Statkraft) que introdujo uno de los aspectos que también empiezan a preocupar y que es la inteligencia artificial. «La IA está basada en centros de datos masivos que son unos enormes consumidores de electricidad que te absorben toda la energía de la zona como un agujero negro», señaló el representante de Statkraft, quien añadió que esta herramienta «también es una energía para la industria y hay que empezar a incluirla en los debates políticos».

Los centros de datos de IA absorben toda la electricidad de la zona como un agujero negro» Guillermo Roth — Delegado de Statkraf para la zona del Mediterráneo

Por su parte, Breva (Anffecc) habló de los avances del proyecto H2frit, una iniciativa pionera, liderada por la asociación, que estudia la viabilidad de sustituir el gas natural por hidrógeno en el proceso de fusión de fritas cerámicas. «Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha sido un éxito y hemos conseguido fritar con un 100% de hidrógeno», afirmó.

El proyecto H2frit ha sido un éxito y hemos conseguido fritar con un 100% de hidrógeno» Manuel Breva — Secretario general de la Asociación Española de Esmaltes Cerámicos

El Consejo se dio por concluido con la exposición de Bono (AICE-ITC) quien apuntó que «la situación mundial va a marcar los próximos tiempos» por lo que la industria en general y, en concreto, el sector cerámico «va a tener que trabajar mucho para poder seguir siendo competitivo».

La situación mundial marcará los tiempos y vamos a tener que trabajar mucho para ser competitivos» Juan Vicente Bono — Presidente del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE)

El Consejo La nueva energía para la industria seguirá reuniéndose para abordar los siguientes ejes, cuyas conclusiones se elevarán en el acto central de III Foro Económico y Social del Mediterráneo que será en junio en Barcelona.