Historia de Castellón: El sangriento pasado de las playas de la provincia cuando los piratas sembraban el terror

Hoy en día tener una casa cerca de la costa castellonense se consideraría un privilegio, pero cuatro siglos atrás vivir o trabajar cerca de la costa era una actividad de riesgo que podía costar la libertad o la vida. Para entender lo mucho que la piratería berberisca ha podido condicionar nuestra provincia tendríamos que retrotraernos a principios del siglo XVI, donde dos imperios pujantes iban a enfrentarse en el Mediterráneo: por un lado, el imperio otomano que, tras tomar Constantinopla, se había lanzado a una campaña de conquistas sucesivas en Europa y el norte de África que amenazan con tragarse el Mediterráneo oriental en el proceso. Por otro, el naciente imperio español que, mediante los territorios marítimos heredados de la corona de Aragón, extendía su influencia por el Mediterráneo occidental.

En ese pulso de titanes la costa castellonense, junto con todo el resto del litoral mediterráneo, era un flanco débil donde erosionar el poder de la monarquía española. Sin hacer una campaña militar abierta, los otomanos podían realizar pequeñas incursiones para debilitar la economía local, obligar al imperio a invertir recursos en la defensa de tan vasto territorio y a su vez hacer pingües beneficios con el tráfico de esclavos, que si bien es menos conocido que el ocurrido en las Américas, se estima que afectó en torno a millón y medio de personas entre el siglo XVI y el XIX.

Cuadro del pintor Pere Oromig que alude a la presencia de los moriscos en Vinaròs. / Mediterráneo

Así, desde principios del siglo XVI, diferentes poblaciones de Castellón sufrieron asaltos de diversa importancia que buscaban saquear, arrasar territorio y capturar esclavos. Estos solían iniciarse de madrugada cuando jabeques y galeotas berberiscas, en algunos casos operando desde las islas Columbretes, se aproximaban a la costa y desembarcaban una pequeña partida de hombres equipados de forma ligera. La sorpresa era esencial para causar el mayor caos posible y evitar que se concentrasen fuerzas que pudiesen rechazarlos; estos asaltos tenían en la mayoría de los casos horas de duración, siendo raro que permaneciesen en el territorio más de uno o dos días.

Por poner algunos ejemplos de esos asaltos, podemos nombrar un primer asalto a Burriana en 1519 en el que, a pesar de conseguir rechazar a los berberiscos desembarcados, dos burrianenses serían secuestrados.

Uno de los más virulentos fue el de Orpesa cuando el 7 de junio de 1534 Jeireddín Barbarroja desembarca en las cercanías del castillo saqueando la ciudad. Acto seguido avanza hacia el sur en dirección a Castellón donde finalmente el gobernador de la ciudad, Diego Ladrón, junto a una partida de vecinos, consigue rechazarlos sufriendo graves pérdidas y recibiendo él mismo un flechazo en la confrontación. Durante este asalto varios vecinos de Vila-real y Castellón serían secuestrados, por lo que se solicitó en las cortes de Monzón la asistencia real para pagar los 2000 ducados que se pedía de rescate por ellos. Apenas dos años después, en 1536, el corsario Caramani volvería a asaltar de nuevo Orpesa, que fue un objetivo recurrente de los piratas.

Retrato del pirata Barbarroja, que pisó suelo castellonense. / Mediterráneo

La madrugada del 17 de agosto de 1545, trece galeras bajo el mando de Salaj Reis intentan asaltar el puerto de Vinaròs; al estar la villa amurallada, los vecinos consiguen rechazarlos, retirándose los otomanos a media mañana habiendo sufrido un centenar de bajas. Al día siguiente, el inquisidor de Valencia, que se encontraba de visita en la región, acude en socorro de la ciudad desde Sant Mateu junto con mil hombres, ante lo cual las galeras se refugian en la bahía de los Alfaques para finalmente retirarse a mar abierto.

El 17 de noviembre de 1547, catorce embarcaciones corsarias llegan a las playas de Alcalà de Xivert, asaltando la villa y prendiendo fuego a las puertas de la misma, siendo finalmente rechazados tras 8 horas de encarnizados combates. El 7 de julio de 1556 le tocaría el turno a Benicarló cuando siete galeras llegan a sus costas; a pesar de sufrir la devastación de su huerta, los vecinos consiguen obligar a los turcos a reembarcar al recibir asistencia de 100 arcabuceros y jinetes llegados desde Vinaròs.

En 1586 el navío del capitán Jaime Pascual es perseguido por cuatro galeras en las cercanías de la costa de Cap i Corb en Alcalá; tras ser embestidos, Jaime y su tripulación echan pie a tierra refugiándose en el interior de la torre existente en la zona (que aún se conserva). Los otomanos, aproximando sus galeotas a la costa, bombardean la torre destruyendo una parte de su lienzo y sus almenas e intentando poco después un asalto contra la misma. Los marineros, viéndose perdidos, se defendieron furiosamente consiguiendo rechazar a los turcos cuando los paisanos de Alcalá de Xivert acudieron en su ayuda.

Y de nuevo Orpesa, que en 1619 sufre un nuevo asalto por parte de dos galeras berberiscas; saquean la población y entran en la iglesia encontrándose la figura de la Virgen preparada para la celebración del Rosario, la cual es destruida. La imagen sería restaurada poco después con el patrocinio del conde de Cervellón y nombrada Virgen de la Paciencia, patrona de la ciudad; esa misma imagen restaurada es la que se conserva hoy en día.

Ser capturado en uno de esos asaltos suponía el más negro de los destinos. En un primer momento, los cautivos serían transportados a Argel u otro mercado de esclavos del norte de África. A partir de ahí, cada uno sería evaluado según su potencial utilidad y precio de venta, siendo las familias disgregadas. Si uno era una persona de “calidad”, como se decía en la época, podía aspirar a que se fijase un precio de rescate por su persona; este era tramitado por frailes mercedarios que recogían el dinero mediante limosnas o entre los familiares del interesado en un proceso que podía durar años, pero que permitía al cautivo aspirar a volver un día a casa.

En la mayoría de los casos un cautivo tendría de los más variopintos destinos, desde los más crueles como acabar encadenado a un remo de galeote en una galera turca con una esperanza de vida corta debido a las terribles condiciones de las mismas, o en oficios bajos o penosos, quedándole como recurso renegar de su fe y convertirse al islam para poder aspirar a una mejoría en sus condiciones. Solo en casos muy contados podía un esclavo acabar vinculando su suerte a una familia poderosa y ganar su libertad o mejorar sus condiciones de vida; de hecho, el mismo sultán Mehmet II fue hijo de una esclava veneciana.

Esta situación, que se extendió durante siglos, condicionó completamente el desarrollo urbanístico de la costa de Castellón. Así, muchas poblaciones no desarrollaron distritos marítimos hasta bien entrado el siglo XVIII, como es el caso de Castelló, Burriana, Nules o Moncofa; y si se desarrollaban, era al amparo de protecciones que garantizasen un mínimo de seguridad, como Benicàssim, que prácticamente nació a la sombra de la torre de San Vicente, o Peñíscola y Vinaròs, que estaban completamente amuralladas.

Esta presión llegó a tal extremo que Felipe II decidió tomar cartas en el asunto y fortificar toda la costa desde Cataluña hasta Cádiz. A Castellón envió a uno de sus ingenieros militares más competentes, el italiano Juan Bautista Antonelli, que llega a la provincia en 1563 e ideó un sistema en el cual aprovecha fortificaciones existentes, como la antes mencionada Torre del Rey (la cual compra Felipe II por 10.000 ducados siendo desde entonces conocida con ese nombre), y añade otras nuevas que a diferentes intervalos han de vigilar la costa apoyándose entre sí.

La mayoría de ellas tienen una guarnición permanente de 4 hombres: 2 a pie llamados torreros y 2 a caballo o atajadores. En caso de divisar alguna vela pirata tienen que encender un fuego que haga una humareda blanca si es de día y una hoguera si es de noche para advertir a los lugareños; los jinetes tienen que partir uno hacia el norte y otro hacia el sur a advertir a los atajadores de las torres inmediatas (que generalmente tenían contacto visual y podían ver las señales de alarma). También ofrecían un refugio limitado ante un asalto, ya que tenían una puerta elevada a la cual solo se podía acceder mediante una escala que se retiraba en caso de ataque, lo cual, en ausencia de artillería, facilitaba mucho la defensa de estas.

Aún hoy en la costa persisten innumerables ejemplos de estas torres, unas mejor conservadas como las torres del Mar en Burriana, San Vicente en Benicàssim, Torre Nostra en Torreblanca, Torre la Sal en el término de Cabanes o torre Badum en Peñíscola; otras con una peor conservación como la de Ebrí en Alcalá de Xivert o las de la Corda y la Colomera en Orpesa; y otras desaparecidas o de las cuales quedan muy pocos restos, como la torre de Beniesma en Moncofa.

Este sistema defensivo, junto a las victorias combinadas en el asedio de Malta de 1565 y Lepanto en 1571, minaron el empuje otomano en el Mediterráneo occidental y dieron un respiro a la costa castellonense. Sin embargo, la amenaza siguió allí y fue una de las causas que pesaron en la expulsión de los moriscos del reino entre 1609 y 1613 bajo la sospecha, como ya se había visto durante la revuelta morisca de 1568 y 1571 —que también afectó al interior de Castellón—, de que estos actuaban en connivencia con los otomanos.

A finales del siglo XVIII, tras varias expediciones contra Argelia, el Dey de Argel firma el 14 de junio de 1786 un tratado con España en el cual se compromete a detener las expediciones piratas en nuestras costas y liberar a los cautivos españoles que todavía tenían en su poder, pero no fue hasta 1830 con la conquista francesa de Argel cuando por fin la piratería berberisca llega a su fin.

El último ataque de piratas en la provincia del que tengo constancia ocurrió en abril de 1800, cuando piratas ingleses asaltaron el Grau de Castelló, pero eso es ya otra historia…

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*Ángel Sánchez Setién es un apasionado de la historia y gestiona el popular grupo de Facebook ‘Castellón durante la guerra civil 1936-39’