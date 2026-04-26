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La Primitiva sonríe de nuevo a Castellón y deja un pellizco en Oropesa

El premio corresponde a la categoría 2 (5 aciertos + C) donde han habido seis acertantes en toda España

Administración donde se ha sellado el boleto con el premio de 2ª categoría

Administración donde se ha sellado el boleto con el premio de 2ª categoría / Google Maps

Adrián Bachero

Adrián Bachero

Castellón

La suerte volvió a pasar por la provincia de Castellón en el sorteo de La Primitiva celebrado este sábado 25 de abril. Parte del premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) ha caído en Orpesa, donde se ha validado uno de los boletos acertantes.

El resguardo ganador fue sellado en una administración situada en la calle Goya, 65, y está dotado con un premio de 32.152,55 euros. En esta categoría ha habido un total de seis acertantes en toda España.

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Combinación ganadora

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 3, 6, 10, 28, 30 y 46, con el complementario 19 y el reintegro 1. No hubo acertantes de categoría especial (seis aciertos más reintegro), lo que deja el bote en juego para el próximo sorteo. Aunque sí hubo un agraciado con un premio de 1ª categoría (6 aciertos) en un boleto sellado en Carboneras (Almería) y que se lleva más de un millón de euros.

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