Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: "No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro"

Raquel París tomó el pasado mes de febrero las riendas del aeropuerto de Castellón al situarse al frente de la dirección general de Aerocas en relevo de Justo Vellón. Ahora aborda en Mediterráneo la hoja de ruta para la infraestructura y la situación del sector.

Apenas lleva desde febrero meses al frente del aeropuerto de Castellón. ¿En qué estado ha encontrado la infraestructura?

Es una infraestructura que goza de buena salud y que se encuentra en fase de crecimiento en sus diferentes vías de actividad. En materia de tráfico comercial, el aeropuerto ha programado en este 2026 la mayor oferta de vuelos y rutas regulares de su historia. Pese al actual clima de incertidumbre internacional, los datos del primer trimestre año han sido muy positivos, con un incremento interanual de pasajeros del 16,5%. También tenemos buenas perspectivas en otros ámbitos de actividad, como la industrial, con un interés creciente de empresas aeronáuticas por instalarse en Castellón, mientras que en el campo espacial estamos desarrollando con éxito la incubadora de startups de la Agencia Espacial Europea.

¿Cuáles han sido las primeras líneas de trabajo que ha puesto en marcha y qué objetivos se marca?

Una de mis prioridades ha sido reforzar el vínculo con las aerolíneas y con el sector turístico. En el caso de las compañías, mantenemos un contacto continuo en busca de nuevas oportunidades que permitan reforzar la conectividad de la provincia. Además, es importante esa relación fluida para preservar, consolidar y mejorar, si es posible, las rutas que ya tenemos. Por otra parte, hemos implantado un sistema de coordinación con el sector turístico, con el que nos reunimos de forma periódica. Para el aeropuerto es muy importante estar plenamente alineado con los agentes turísticos del territorio, a fin de definir cuestiones como los mercados en los que hemos de incidir y orientar de forma adecuada la estrategia de captación de nuevas rutas. Trabajamos para consolidar el actual catálogo de rutas y ampliarlo con la incorporación de nuevas conexiones. Nuestro objetivo es reforzar el papel del aeropuerto como aliado y catalizador del sector turístico. En paralelo, vamos a avanzar en la estrategia de diversificación, en los ámbitos de la industria aeronáutica y aeroespacial y de la innovación, para favorecer la llegada de más empresas y el crecimiento de las que ya están en el aeropuerto.

Este año se estrenarán las rutas a Manchester y Bolonia. ¿Cuáles son las próximas conexiones que aspira a incorporar?

Como he comentado, en el aeropuerto de Castellón realizamos un trabajo continuo de prospección de nuevas oportunidades de conexión, en coordinación con el sector turístico. Aspiramos a enlazar con Francia, con la que no tenemos conexión aérea directa pese a tratarse de un mercado turístico emisor importante para Castellón. Incorporar alguna nueva conexión con Reino Unido también sería una buena opción y otros mercados que nos interesan son Países Bajos, Norte y Este de Europa, además de destinos nacionales.

¿Se ha renunciado a la conexión con París prevista inicialmente?

En efecto, era una ruta que estaba prevista y que se modificó. No renunciamos a ella y aspiramos a incorporarla en un futuro, ya que supondría conectar con un destino top mundial. Por tanto, la ruta de París sigue en la agenda del aeropuerto, en paralelo a otros destinos de Francia.

En los últimos años, la actividad del aeropuerto ha crecido exponencialmente. ¿Se alcanzará el próximo año el medio millón de usuarios?

Trabajamos con el objetivo de crecer año a año. En 2025, logramos incrementar en un 16% la cifra de pasajeros, superando los 318.000. Este año aspiramos a superar ese registro con la mayor oferta de vuelos de la trayectoria del aeropuerto. Y estamos trabajando para seguir creciendo en 2027. Alcanzar el medio millón de pasajeros es un objetivo ambicioso y su consecución marcará un nuevo hito en la trayectoria del aeropuerto.

Raquel París, durante la entrevista / MANOLO NEBOT

A nivel internacional se habla de una futura escasez de combustible, que obligará a recortar rutas. ¿Puede verse afectado el aeropuerto de Castellón por esta falta de suministro? ¿Teme cancelaciones de vuelos este verano si sigue este escenario?

Seguimos con preocupación el escenario internacional y su impacto en el sector de la aviación. Estamos en permanente contacto con las aerolíneas para disponer de información actualizada. Hasta la fecha, el aeropuerto de Castellón no ha tenido restricciones de combustible ni cancelaciones de vuelos. La afección dependerá de la evolución y duración del conflicto.

Desde el sector turístico vienen recalcando la importancia de impulsar la operativa chárter, como muestra la que tendrá lugar este año con Eslovaquia. ¿Veremos a Easyjet o Jet2 volar y ofrecer paquetes vacacionales desde Castellón en 2027?

Las operativas chárter suponen una oportunidad de desarrollo para el aeropuerto y para el sector empresarial turístico. Por ello, valoramos operativas como la que ha promovido Introducing Castellón, que va a posibilitar la llegada de cientos de turistas eslovacos a hoteles de la provincia. Respecto a las que compañías que menciona, hemos mantenido contactos con ellas, al igual que con otras, en el marco de la estrategia de búsqueda continua de nuevas oportunidades.

Dentro de la apuesta por la diversificación, el aeropuerto ofrece cuatro ciclos de formación profesional vinculados al sector aeroespacial. ¿Cómo resulta su acogida y cómo será el futuro de esta oferta formativa?

Para el aeropuerto de Castellón disponer en sus instalaciones de un campus de Formación Profesional donde se imparten ciclos de la rama aeronáutica es muy importante, ya que supone una ventaja competitiva. Para el aeropuerto en sí y para las empresas que están allí basadas. También supone una oportunidad para los jóvenes del territorio, ya que se trata de un sector con una alta demanda de especialistas y una elevada empleabilidad. La evolución del centro, adscrito al IES la Vall d’Alba, es positiva, con un número creciente de alumnos, que en la actualidad es de unos 180, un 20% más que el curso anterior. Confiamos en que la FP siga creciendo, con la incorporación de más ciclos y alumnos, de manera que se consolide como centro de referencia en la Comunitat Valenciana.

La incubadora aeroespacial del ESA BIC Valencia Region encara su segunda edición con la incorporación de cuatro nuevas ‘startups’. ¿Aspira el aeropuerto a convertirse en sede de nuevos proyectos empresariales gracias a este programa?

Por supuesto. Como promotor y sede del ESA BIC Valencia Region, el aeropuerto de Castellón aspira a posicionarse como una referencia para el sector y como espacio de oportunidad para el desarrollo de proyectos empresariales vinculados al ámbito aeroespacial.

La provincia está tomando impulso en el sector logístico. ¿Verá finalmente la luz la zona de actividades complementarias (ZAC) del aeropuerto para impulsar actividades como la carga?

La industria aeronáutica constituye uno de los ejes fundamentales de nuestra estrategia de crecimiento y diversificación. La previsión es que esta actividad vaya a más con la llegada de nuevas empresas. En este sentido, disponemos de una plataforma industrial con capacidad para albergar más compañías.