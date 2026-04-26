Revisa tu cita con el médico: una doble huelga vuelve a tensionar la sanidad valenciana desde el lunes

Los médicos de la Comunitat Valenciana vuelven a estar de huelga a partir del próximo lunes, en una nueva convocatoria del sindicato CESM. En este caso la convocatoria es doble: nacional y autonómica. Al Gobierno, en concreto a la ministra Mónica García, los médicos le siguen reclamando un estatuto propio que cumpla con sus exigencias para mejorar sus condiciones laborales. Al Consell, en concreto al conseller Marciano Gómez, le piden la llegada de las 35 horas -se ha reactivado esta semana y se prevé para enero de 2027- y transformar los sábados en guardias de 24 horas con una libranza obligatoria el lunes. La primera de las medidas tendrá un coste económico de 140 millones de euros.

El paro de la próxima semana será el tercero desde el arranque de la huelga indefinida y el cuarto desde diciembre. El seguimiento ha sido del 10 % en las últimas convocatorias, debido a los servicios mínimos cercanos al 75 %. Aun así, la huelga lleva un balance de 200.000 citas canceladas desde diciembre en la sanidad pública valenciana, como informó el conseller a finales de marzo. Por procedimientos médicos, se han cancelado 3.059 cirugías, 83.117 citas en consultas externas, 22.373 en técnicas y, casi la mitad, 98.696 en Atención Primaria.

Así que el total seguirá creciendo en los próximos cuatro días, aunque el seguimiento profesional será clave en este aspecto. En esta ocasión, sin embargo, el paro será de cuatro días -el viernes es festivo-, lo que podría contribuir a reducir el impacto. Ya ocurrió en marzo cuando la convocatoria nacional coincidió con las fallas y la Magdalena, con el festivo del día 19, lo que dejó el seguimiento en ambas provincias por debajo del 6 %.

Hasta junio

Se trata de un nuevo paro sin atisbo de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. "La falta de propuestas reales que den respuesta a las principales reivindicaciones ha llevado al Comité de Huelga a mantener el calendario de movilizaciones con una semana de huelga al mes hasta, al menos, el próximo mes de junio", señala CESM en un comunicado. La titular de Sanidad, Mónica García, defendía esta misma semana, en el Senado, que la reforma impulsada por su departamento y aseguraba que "el diálogo sigue intacto".

Desde la anterior convocatoria de marzo se han producido cuatro reuniones entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga, en las que se retomó el diálogo que había roto el ministerio en diciembre y parecía posible seguir negociando para desencallar el conflicto. Sin embargo, sostiene CESM, no ha sido posible llegar a un acuerdo.

Tras la de finales de abril, quedarán dos semanas de huelga pendientes: