La subida de precios vuelve a poner en riesgo la obra pública en Castellón

La obra pública comenzó el año con mal pie en Castellón, con un retroceso de casi el 50% del dinero licitado por las administraciones entre enero y febrero. Desde marzo, la guerra en Oriente Medio suma un nuevo escenario adverso, con el encarecimiento generalizado de los precios, que ya tienen sus primeros efectos en los procesos de contratación.

A finales de marzo, el Hospital Provincial de Castellón declaró desierto un conjunto de obras, presupuestadas en 142.249 euros, impuestos incluidos. Con este dinero se tenían que resolver algunas necesidades en materia de seguridad y adaptación a la normativa vigente, como las reformas de escaleras de acceso, la mejora de aseos para personas de movilidad reducida o la reparación de goteras en pasillo. El concurso quedó desierto ante la falta de empresas interesadas.

Primeros concursos sin respuesta

Una situación similar se dio en Castelló, con el suministro e instalación de duchas y lavapiés en la playa del Pinar. El importe era de 53.371 euros y tampoco hubo licitadores. Más recientemente se sacó a concurso la obra de remodelación del área de paritorios del hospital General de Castelló. El coste de salida se fijó en 562.582 euros. El procedimiento sigue adelante, pero solo se ha presentado una empresa.

Son solo unos ejemplos, pero se teme la repetición de la historia ocurrida en 2022, cuando la invasión rusa en Ucrania disparó todos los precios. Entre ellos, los de las materias primas para la construcción. El presidente de la patronal de empresas constructoras de Castellón, David Ruiz, explica que con el nuevo conflicto bélico "hay materiales que se han encarecido hasta un 20%, como el asfalto, el hormigón, el acero, el hierro o el aluminio". Con este aumento, "los presupuestos no cuadran", expresa, de manera que las compañías se plantean si podrán obtener un mínimo margen de beneficio.

Materiales más caros y menos margen

El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc) añade que a las materias primas "hay que sumar el fuerte aumento de costes de los combustibles; mucha maquinaria del sector funciona con gasóleo". Este carburante ha alcanzado la cifra histórica de los dos euros por litro, pese a las medidas contra la inflación aprobadas por el Gobierno.

El primer año del conflicto en Ucrania fue negro para las licitaciones públicas. En ese periodo, se calculó que la inflación impidió o retrasó un centenar de obras en Castellón, por un importe de casi 18 millones de euros. Entre estos proyectos había centros escolares, puentes o pistas deportivas. Uno de los casos más llamativos fue el de la ampliación de Urgencias del hospital General de Castelló. En plena crisis de costes, la empresa elegida renunció, debido a la subida de precios de los materiales.

El precedente de 2022

Buena parte de estas actuaciones paralizadas se retomaron, después de que los pliegos de condiciones actualizaran las partidas económicas. En el propio caso del General, esto supuso un retraso considerable. La obra no está terminada del todo.

Sobre el temor de que el nuevo ciclo inflacionario pueda afectar también a las obras de promotores privados, David Ruiz comenta que hay diferencias. "La obra pública es más sensible que la privada", porque en el primer caso "hay unas condiciones y, en función de ellas, una empresa decide si se presenta o no; en un proyecto privado hay otros condicionantes, y si se está en plena ejecución, es poco probable que se eche atrás".

Dudas sobre la vivienda

La incertidumbre sobre la economía coincide con la necesidad de acelerar la construcción de nuevas viviendas en la provincia. ¿Puede darse un freno? Ruiz menciona "las dudas que generan los tipos de interés, que se han elevado en las últimas semanas", pero hay planes en marcha y lo lógico es que se terminen pese a la actual coyuntura. Especifica que si el conflicto se acaba pronto el impacto será limitado, pero es posible que se vuelva a echar el freno a la construcción "si esto se dilata varios años, y sería un problema".

La patronal autonómica, la CEV, expuso en su último informe de coyuntura económica los interrogantes que se ciernen sobre la construcción. El documento repasó los buenos datos de compraventas y de visados de obra nueva al cierre de 2025, pero advirtió de la desaceleración de la inversión pública y el entorno internacional. "Los costes de producción y las cadenas de suministro llevan a las empresas a actuar con prudencia y a retrasar decisiones en entornos de mayor incertidumbre geopolítica", afirma el texto.