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Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá

La estabilidad de los primeros días de la semana dará paso a un episodio más húmedo e inestable, con probabilidades de precipitación muy altas en la provincia desde este viernes

Las lluvias serán protagonistas en Castellón desde este mismo viernes según Aemet.

Las lluvias serán protagonistas en Castellón desde este mismo viernes según Aemet. / Toni Losas

Rafael Fabián

Rafael Fabián

El puente festivo de mayo llega a Castellón con un cambio de tiempo bajo el brazo. Tras un inicio de semana marcado por el sol, las temperaturas suaves y una probabilidad de lluvia muy baja, la previsión de Aemet apunta a un escenario claramente más inestable a partir del viernes 1 de mayo y durante buena parte del fin de semana.

La semana comenzará todavía con ambiente tranquilo en la provincia. Este lunes 27 se prevén cielos poco nubosos o con algunos intervalos, sin lluvia, y temperaturas agradables tanto en la costa como en el interior. En la ciudad de Castelló, por ejemplo, la previsión sitúa los valores entre los 20 grados por la tarde y los 15 grados por la noche.

Temperatura mínima las últimas 24 horas (°C)

Vilafranca — 0,3

Morella — 1,6

El Toro — 1,7

Ares del Maestrat — 1,8

Vistabella del Maestrat — 2,5

Fredes — 2,8

Artana — 2,8

El martes 28 mantendrá todavía una situación bastante estable, aunque empezarán a aparecer más nubes. En Castellón, la madrugada será fresca, con 13 grados, y el termómetro podrá alcanzar los 23 grados durante la mañana. La probabilidad de lluvia seguirá siendo baja o nula en buena parte de la jornada, aunque por la tarde y la noche comenzará a subir ligeramente en algunos puntos.

El cambio más evidente llegará a partir del miércoles y, sobre todo, del jueves. La previsión apunta a más nubosidad y a un aumento progresivo de la probabilidad de chubascos, especialmente en el interior de la provincia. En Morella, por ejemplo, la probabilidad de precipitación sube al 45% durante la primera mitad del miércoles y al 55% en la segunda. El jueves, esa posibilidad aumenta hasta el 70% por la mañana y el 95% por la tarde-noche, con iconos ya claramente asociados a lluvia.

Temperaturas máximas las últimas 24 horas (°C)

Cirat — 25,6

Onda — 25,3

Santa Magdalena de Polpís — 25,2

Segorbe — 25,2

Sorita — 25,1

Sant Jordi — 25,1

Sant Mateu — 25,1

Sant Mateu — 25,1

les Useres — 25,1

Vilafamés — 25,1

En la costa, el empeoramiento será más gradual. En Castelló, las probabilidades se mantienen moderadas hasta el jueves, con un 20% por la mañana y un 30% por la tarde-noche. En Benicàssim, la previsión es algo más alta para el jueves, con un 25% durante la primera mitad del día y un 45% al final de la jornada.

Giro brusco del tiempo

El punto de inflexión será el viernes 1 de mayo. La previsión de Aemet refleja una probabilidad de lluvia prácticamente generalizada en la provincia: 95% en Castelló, 100% en Benicàssim y 100% también en Morella. El escenario previsto es de cielos cubiertos y precipitaciones probables en distintos momentos del día, dentro de una situación más húmeda e inestable que también afectará al conjunto de la Comunitat Valenciana.

Las lluvias obligarán a sacar los paraguas del armario durante el puente de mayo.

Las lluvias obligarán a sacar los paraguas del armario durante el puente de mayo. / Toni Losas

El sábado 2 de mayo tampoco invita al optimismo para quienes tengan planes al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene elevada, oscilando entre los 80% de la costa y los 95% en algunos puntos del interior. El mapa provincial de probabilidad de precipitación para ese día muestra valores muy altos en buena parte del interior, y también porcentajes destacados en áreas próximas a la costa, como Castellón, Benicàssim, Torreblanca, Peñíscola o Vinaròs.

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Probabilidad de lluvia este sábado en la provincia.

Probabilidad de lluvia este sábado en la provincia. / Aemet

De cara al domingo 3, la inestabilidad podría continuar, especialmente en el norte de la Comunitat Valenciana. En Castellón y Benicàssim, la probabilidad de lluvia se sitúa en el 80% y 85%, respectivamente, mientras que en Morella alcanza el 90%. Las temperaturas seguirán siendo suaves, aunque con ambiente más fresco en el interior.

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