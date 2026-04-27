Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá

El puente festivo de mayo llega a Castellón con un cambio de tiempo bajo el brazo. Tras un inicio de semana marcado por el sol, las temperaturas suaves y una probabilidad de lluvia muy baja, la previsión de Aemet apunta a un escenario claramente más inestable a partir del viernes 1 de mayo y durante buena parte del fin de semana.

La semana comenzará todavía con ambiente tranquilo en la provincia. Este lunes 27 se prevén cielos poco nubosos o con algunos intervalos, sin lluvia, y temperaturas agradables tanto en la costa como en el interior. En la ciudad de Castelló, por ejemplo, la previsión sitúa los valores entre los 20 grados por la tarde y los 15 grados por la noche.

Temperatura mínima las últimas 24 horas (°C) Vilafranca — 0,3 Morella — 1,6 El Toro — 1,7 Ares del Maestrat — 1,8 Vistabella del Maestrat — 2,5 Fredes — 2,8 Artana — 2,8

El martes 28 mantendrá todavía una situación bastante estable, aunque empezarán a aparecer más nubes. En Castellón, la madrugada será fresca, con 13 grados, y el termómetro podrá alcanzar los 23 grados durante la mañana. La probabilidad de lluvia seguirá siendo baja o nula en buena parte de la jornada, aunque por la tarde y la noche comenzará a subir ligeramente en algunos puntos.

El cambio más evidente llegará a partir del miércoles y, sobre todo, del jueves. La previsión apunta a más nubosidad y a un aumento progresivo de la probabilidad de chubascos, especialmente en el interior de la provincia. En Morella, por ejemplo, la probabilidad de precipitación sube al 45% durante la primera mitad del miércoles y al 55% en la segunda. El jueves, esa posibilidad aumenta hasta el 70% por la mañana y el 95% por la tarde-noche, con iconos ya claramente asociados a lluvia.

Temperaturas máximas las últimas 24 horas (°C) Cirat — 25,6 Onda — 25,3 Santa Magdalena de Polpís — 25,2 Segorbe — 25,2 Sorita — 25,1 Sant Jordi — 25,1 Sant Mateu — 25,1 Sant Mateu — 25,1 les Useres — 25,1 Vilafamés — 25,1

En la costa, el empeoramiento será más gradual. En Castelló, las probabilidades se mantienen moderadas hasta el jueves, con un 20% por la mañana y un 30% por la tarde-noche. En Benicàssim, la previsión es algo más alta para el jueves, con un 25% durante la primera mitad del día y un 45% al final de la jornada.

Giro brusco del tiempo

El punto de inflexión será el viernes 1 de mayo. La previsión de Aemet refleja una probabilidad de lluvia prácticamente generalizada en la provincia: 95% en Castelló, 100% en Benicàssim y 100% también en Morella. El escenario previsto es de cielos cubiertos y precipitaciones probables en distintos momentos del día, dentro de una situación más húmeda e inestable que también afectará al conjunto de la Comunitat Valenciana.

Las lluvias obligarán a sacar los paraguas del armario durante el puente de mayo. / Toni Losas

El sábado 2 de mayo tampoco invita al optimismo para quienes tengan planes al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene elevada, oscilando entre los 80% de la costa y los 95% en algunos puntos del interior. El mapa provincial de probabilidad de precipitación para ese día muestra valores muy altos en buena parte del interior, y también porcentajes destacados en áreas próximas a la costa, como Castellón, Benicàssim, Torreblanca, Peñíscola o Vinaròs.

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Probabilidad de lluvia este sábado en la provincia. / Aemet

De cara al domingo 3, la inestabilidad podría continuar, especialmente en el norte de la Comunitat Valenciana. En Castellón y Benicàssim, la probabilidad de lluvia se sitúa en el 80% y 85%, respectivamente, mientras que en Morella alcanza el 90%. Las temperaturas seguirán siendo suaves, aunque con ambiente más fresco en el interior.

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