Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
La estabilidad de los primeros días de la semana dará paso a un episodio más húmedo e inestable, con probabilidades de precipitación muy altas en la provincia desde este viernes
El puente festivo de mayo llega a Castellón con un cambio de tiempo bajo el brazo. Tras un inicio de semana marcado por el sol, las temperaturas suaves y una probabilidad de lluvia muy baja, la previsión de Aemet apunta a un escenario claramente más inestable a partir del viernes 1 de mayo y durante buena parte del fin de semana.
La semana comenzará todavía con ambiente tranquilo en la provincia. Este lunes 27 se prevén cielos poco nubosos o con algunos intervalos, sin lluvia, y temperaturas agradables tanto en la costa como en el interior. En la ciudad de Castelló, por ejemplo, la previsión sitúa los valores entre los 20 grados por la tarde y los 15 grados por la noche.
Temperatura mínima las últimas 24 horas (°C)
Vilafranca — 0,3
Morella — 1,6
El Toro — 1,7
Ares del Maestrat — 1,8
Vistabella del Maestrat — 2,5
Fredes — 2,8
Artana — 2,8
El martes 28 mantendrá todavía una situación bastante estable, aunque empezarán a aparecer más nubes. En Castellón, la madrugada será fresca, con 13 grados, y el termómetro podrá alcanzar los 23 grados durante la mañana. La probabilidad de lluvia seguirá siendo baja o nula en buena parte de la jornada, aunque por la tarde y la noche comenzará a subir ligeramente en algunos puntos.
El cambio más evidente llegará a partir del miércoles y, sobre todo, del jueves. La previsión apunta a más nubosidad y a un aumento progresivo de la probabilidad de chubascos, especialmente en el interior de la provincia. En Morella, por ejemplo, la probabilidad de precipitación sube al 45% durante la primera mitad del miércoles y al 55% en la segunda. El jueves, esa posibilidad aumenta hasta el 70% por la mañana y el 95% por la tarde-noche, con iconos ya claramente asociados a lluvia.
Temperaturas máximas las últimas 24 horas (°C)
Cirat — 25,6
Onda — 25,3
Santa Magdalena de Polpís — 25,2
Segorbe — 25,2
Sorita — 25,1
Sant Jordi — 25,1
Sant Mateu — 25,1
Sant Mateu — 25,1
les Useres — 25,1
Vilafamés — 25,1
En la costa, el empeoramiento será más gradual. En Castelló, las probabilidades se mantienen moderadas hasta el jueves, con un 20% por la mañana y un 30% por la tarde-noche. En Benicàssim, la previsión es algo más alta para el jueves, con un 25% durante la primera mitad del día y un 45% al final de la jornada.
Giro brusco del tiempo
El punto de inflexión será el viernes 1 de mayo. La previsión de Aemet refleja una probabilidad de lluvia prácticamente generalizada en la provincia: 95% en Castelló, 100% en Benicàssim y 100% también en Morella. El escenario previsto es de cielos cubiertos y precipitaciones probables en distintos momentos del día, dentro de una situación más húmeda e inestable que también afectará al conjunto de la Comunitat Valenciana.
El sábado 2 de mayo tampoco invita al optimismo para quienes tengan planes al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene elevada, oscilando entre los 80% de la costa y los 95% en algunos puntos del interior. El mapa provincial de probabilidad de precipitación para ese día muestra valores muy altos en buena parte del interior, y también porcentajes destacados en áreas próximas a la costa, como Castellón, Benicàssim, Torreblanca, Peñíscola o Vinaròs.
De cara al domingo 3, la inestabilidad podría continuar, especialmente en el norte de la Comunitat Valenciana. En Castellón y Benicàssim, la probabilidad de lluvia se sitúa en el 80% y 85%, respectivamente, mientras que en Morella alcanza el 90%. Las temperaturas seguirán siendo suaves, aunque con ambiente más fresco en el interior.
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