Nueva plaga citrícola: la Conselleria declara la presencia del virus de la clorosis amarilla tras detectar otros 18 casos en Castellón

El sector citrícola tiene un nuevo motivo para estar preocupado. Una nueva plaga, el virus de la clorosis nervial amarilla, se extiende por Castellón. Si el pasado mes de febrero eran tres los casos detectados en la provincia, ahora se han añadido otros 18 positivos confirmados, lo que ha llevado a la Conselleria de Agricultura a declarar oficialmente la presencia de esta plaga en la Comunitat Valenciana y a poner en marcha un plan de choque para intentar erradicarla.

Detectado por primera vez en Pakistán, el virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos (CYVCV) afecta a varias especies de cítricos, principalmente limonero, lima y naranjo amargo. No tiene tratamientos curativos, lo que implica que cuando un árbol se infecta permanece enfermo durante toda su vida. Los síntomas se manifiestan con un amarilleamiento claro de las venas, deformaciones en hojas y frutos y, en los casos más severos, una notable disminución tanto del rendimiento como de la calidad comercial de la fruta.

Hasta el día de hoy, y según datos de la Generalitat, se han confirmado 21 casos positivos en Castellón. A los tres de detectados a principios de año (Sant Jordi, Vinaròs y Betxí), se suman otros 18: ocho en plantaciones de Vinaròs; seis en Benicarló; dos en Peñíscola, 1 en Sant Jordi y 1 en l'Alcora. En la provincia de Valencia se han observado otros tres casos.

A raíz de la expansión del virus, la Conselleria ha elaborado una resolución, publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat valenciana, por la que se declara la presencia de la plaga Potexvirus citriflavivenae (nombre científico de la clorosis nervial amarilla) en la Comunitat y se adoptan medidas urgentes para su erradicación y control.

Entre las medidas, destaca la obligatoriedad de los propietarios de las fincas de vigilar y mantener cultivos, plantaciones, cosechas, vegetales, productos vegetales y otros objetos, en buen estado fitosanitario para la defensa de las producciones propias y ajenas y aplicar y ejecutar las medidas fitosanitarias obligatorias. Asimismo, queda prohibido en la Comunitat Valenciana el movimiento y comercialización de vegetales hospedantes infectados por Potexvirus citriflavivenae así como producir, multiplicar, distribuir, almacenar, comercializar o ceder material vegetal infectado o con sospecha de estar infectado por esta nueva plaga.

Un mínimo de dos tratamientos

Además, y ante la existencia de indicios que puedan suponer la presencia del virus o cuando aparezcan los síntomas de la misma en los vegetales, el propietario tendrá que comunicar estas circunstancias a los servicios de sanidad vegetal de cada provincia valenciana.

La resolución establece también medidas fitosanitarias obligatorias como, por ejemplo, la realización de tratamientos fitosanitarios contra la población de insectos vectores sobre la totalidad de los vegetales hospedantes con los productos adecuados autorizados para su control. Se deberán aplicar un mínimo de dos tratamientos antes de la eliminación de los vegetales, el segundo inmediatamente anterior a la destrucción, alternando las sustancias activas con diferentes modos de acción. Se establece asimismo la destrucción de la totalidad de los vegetales hospedantes presentes en las parcelas o zonas declaradas infectadas mediante.