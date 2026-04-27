Avances en el convenio del transporte de mercancías de Castellón: la patronal propone una subida salarial del 10% en tres años

La negociación del convenio del transporte de mercancías por carretera de la provincia se ha cerrado este lunes con un importante avance. Tras varios meses de tiras y aflojas entre patronal y sindicatos, la Asociación empresarial del transporte de Castellón (ACTM) ha puesto sobre la mesa una oferta final: una subida salarial del 10% en tres años para los cerca 7.500 trabajadores del sector y un incremento de las dietas del 8%.

Durante el encuentro celebrado este lunes en la sede de ACTM, el quinto desde que arrancó la negociación el pasado 10 de febrero, la patronal han dado a conocer a UGT y CCOO su propuesta tanto en material salarial como laboral. Los empresarios ofrecen un convenio de tres años de duración y un aumento de los sueldos de los trabajadores del 4% para este 2026; del 3% para el 2027 y del 3% para el 2028. En total un 10%. También plantean subir un 8% en tres años las retribuciones en concepto de dietas.

La propuesta de la patronal incluye asimismo que el incremento salarial para este año se aplique desde el 1 de enero y, además, ha aceptado las reivindicaciones sindicales de ampliar el plus de peligrosidad a más materias así como que los trabajadores cobren el 100% de la base reguladora en el caso de incapacidad temporal por accidente laboral.

A pesar del avance de las conversaciones, desde CCOO consideran "insuficiente" el ofrecimiento de los empresarios. La propuesta de este sindicato, cuyo peso en el sector del transporte es del 40% (UGT representa el 60% restante), era más ambiciosa: un 12% de alza salarial en tres años (4% cada ejercicio) y un aumento del 12% (también en tres años) en concepto de dietas. CCOO aspiraba también conseguir mejoras, por ejemplo, en los pluses de nocturnidad y en los de domingos y festivos, algo que finalmente la patronal ha rechazado.

Los delegados tienen la última palabra

Con la oferta de la patronal encima de la mesa, los sindicatos han acordado trasladarla a los delegados del sector para que la estudien y la voten en asamblea. El resultado de la votación será comunicado a los empresarios y, si los trabajadores finalmente aceptan los puntos que plantean los empresarios, se llegará un principio de acuerdo.

Desde ACTM han dejado claro que en el caso de que los sindicatos rechacen su ofrecimiento habrá que volver a iniciar las negociaciones y retirarán la propuesta de cobrar el incremento salarial pactado para este año desde el 1 de enero.