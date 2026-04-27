Castellón se sube a la ola emprendedora: roza las 20.000 empresas, pero apenas el 3% supera los 50 trabajadores

Tener una idea de negocio, buscar el local apropiado y conseguir financiación para empezar y un colchón económico para aguantar no es tarea fácil. Y en momentos como los actuales, con unos costes por las nubes y un clima de incertidumbre por la guerra de Irán, el camino todavía es más empinado. Aun así, cada día son más quienes hacen de tripas corazón y levantan la persiana de una nueva empresas. Talleres, salones de belleza, restaurantes, inmobiliarias, firmas tecnológicas... cada día se crean en Castellón cuatro negocios hasta el punto de que la cifra total de empresas roza ya las 20.000.

Las últimas estadísticas de la Tesorería General de la Seguridad Social revelan que Castellón cuenta en estos momentos (datos al cierre de marzo) con 19.582 empresas (en esta cifra no están los autónomos personas físicas), 384 más que a finales del 2025. Y eso significa que en apenas tres meses la cifra de compañías ha aumentado un 4%, como también lo ha hecho el número de trabajadores por cuenta ajena, que ya son 207.891.

Los datos del Ministerio construyen un panorama de lo más positivo. Las empresas que se crean son mucho más numerosas que las que desaparecen y en Castellón el tejido empresarial sigue ganando músculo. Y, además, lo hace en prácticamente en todos lo sectores económicos. La agricultura, pese a la crisis de rentabilidad por la que atraviesa desde hace décadas, sumó 81 nuevas empresas durante el primer trimestre del año (en total se registran 999 firmas), mientras que la industria ganó 4, hasta las 1.802. En cambio la construcción, que en la provincia vive un momento dulce por el alza de las nuevas promociones y las reformas, perdió 66 compañías y se quedó en 2.071.

Interior de un taller de carpintería. / FERRAN MONTENEGRO

No obstante, el motor siguen siendo los servicios, una actividad que en el arranque de año registró 365 nuevas firmas, hasta las 14.710. O dicho de una manera más gráfica: el 75% de las compañías de Castellón se engloban en un sector que incluye comercio, turismo, hostelería, transporte, finanzas, salud, educación, telecomunicaciones o limpieza.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social se sitúa en 156.565 en el primer trimestre de este año, 1.684 (1,1%) respecto a diciembre.

El reino de las micropymes

Pero una cosa es la creación de empresas, que a tenor de los datos oficiales en Castellón va como un tiro, y otra el tamaño de las firmas. Y ahí la conclusión también es clara: las pequeñas ganan por goleada y suponen el 97%. De las casi 20.000 compañías con sede en la provincia, 16.383 tienen entre 1 y nueve trabajadores, es decir, son micropymes, según el Instituto Valenciano de Estadística (IVE).

En el segmento de pequeña empresa (entre 10 y 49 trabajadores) se contabilizan 2.596 compañías, mientras que otras 469 son de tamaño mediano (entre 50 y 249 asalariados). Las grandes compañías, aquellas con 250 o más profesionales son 85 y apenas representan el 0,43% del total.

Pese a a que el peso de las medianas y grandes compañías es muy reducido en comparación con el de las microempresas, en los último años la evolución ha sido evidente. Hace una década, las firma con más de 250 trabajadores solo eran 60, mientras que las de mediano tamaño ascendían a 380.

¿Y qué provincias españolas cuentan con más empresas? El listado lo encabeza Madrid, con 199.272 compañías, seguida de Barcelona (171.849), Valencia (78.915) y Alicante (62.545).

Madrid es la provincia con más compañías inscritas a la Seguridad Social y también es la más dinámica. Un reciente informe elaborado por Accumin Intelligence, que analiza las empresas nueva por cada 1.000 habitantes, concluye que Málaga, Baleares, Málaga y Alicante destacan por su alta intensidad emprendedora. Así, tras Madrid (4 firmas por cada millar de residentes) se colocan Málaga (3,7), Baleares (3,5), Alicante (3,3) y Barcelona (3). Castellón, por su parte, cuenta con 2,25 empresas por cada 1.000 habitantes, cifra similar a Valencia o Girona.