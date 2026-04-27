El pulso de los médicos llega a Castellón: otra semana de huelga y cifras enfrentadas

Los sindicatos médicos de la provincia de Castellón han arrancado este lunes la tercera semana de huelga de este 2026 para reivindicar un estatuto propio para los facultativos y redoblar su choque con el Ministerio de Sanidad en esta negociación. En medio del callejón sin salida en el que están las conversaciones entre el sector y Sanidad, Castellón ha iniciado unos paros que se mantendrán hasta este jueves y que, en esta primera jornada, presentan un baile de cifras.

Como ha sucedido con los anteriores paros médicos desarrollados en lo que llevamos de año, desde la Conselleria de Sanitat se ha situado el seguimiento en el 4,54%, mientras que los sindicatos elevan las cifras y las sitúan entre el 80 y el 90% de los profesionales. En los centros de salud, caso del consultorio de Rafalafena en Castelló, no han percibido que la asistencia se haya visto entorpecida por este paro.

Esta huelga llega después de que, tras retomar el diálogo pasada Semana Santa, el conflicto por la reforma del estatuto marco volviera a embarrancar la pasada semana, lo que ha llevado a pedir la dimisión de la ministra, Mónica García.

Servicios mínimos

Desde Sindicato Médico, su presidente en la Comunitat Valenciana, Alejandro Calvente, señala que "es complicado cifrar el seguimiento, sobre todo por los exigentes servicios mínimos que se han impuesto". Así, se ofrecen servicios propios de los domingos en los hospitales, en los servicios centrales urgentes, los quirófanos de Urgencias y los servicios de Urgencias Hospitalarias, mientras que hay servicios de jornada habitual en Diálisis, Radioterapia, programa de Trasplantes, UCI y Unidades de Reanimación, hospital de día y quirófanos.

Por su parte, están al 75% de su actividad habitual las salas de Hospitalización, los servicios de Farmacia Hospitalaria, la unidad de hospitalización a domicilio, consultas y gabinetes técnicos, los centros de especialidades y los centros de transfusiones.

En el caso de centros de salud y consultorios auxiliares, los servicios se encuentran al 50%, mientras que en los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) y Puntos de Atención Continuada de Atención Primaria (PAC) debe atenderse la demanda urgente de la población con los servicios propios de su jornada habitual. Finalmente, en el SAMU, se utilizan los recursos de una jornada habitual.

Cada vez más cansados

Calvente ha resaltado que "cada vez estamos más cansados, pero hemos salido a reivindicar en los diferentes centros hospitalarios". El presidente autonómico de Sindicato Médico ha asegurado que "hay pocos avances en las negociaciones con el Ministerio y la Conselleria. Dicen que está todo solucionado, pero nuestra situación solo empeora".

Está previsto que este miércoles los médicos lleven su propuesta hasta Valencia para mostrar su fuerza y llevar su reivindicación hasta la Conselleria de Sanitat.

También ha afirmado Calvente que "estamos abiertos al diálogo, pero pedimos que no tergiversen nuestras peticiones. Hemos visto que, en la sanidad, se ha producido un empeoramiento generalizado. Antes de hacer inauguraciones o tomarse fotos con maquetas, los políticos deben pensar en el capital humano porque es básico".

Además, apunta que "estamos excluidos de un trato humano. Nadie considera que la jornada laboral de los médicos tenga que ser de 35 horas semanales cuando es algo que está establecido por el resto de las profesiones".