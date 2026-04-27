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El Consell reafirma su apoyo a la macroplanta de amoniaco verde en PortCastelló y agilizará los trámites

La empresa Ignis invertirá más de 1.400 millones y la primera fase del proyecto estará operativa en 2027

El vicepresidente segundo del Consell durante su reunión con representantes de Ignis.

El vicepresidente segundo del Consell durante su reunión con representantes de Ignis. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha mantenido este lunes una reunión con la empresa Ignis para avanzar en la puesta en marcha de la nueva planta de producción de amoniaco verde a partir de agua y energías renovables, que se ubicará en Castelló a través de la empresa Armonia Green Castellón S.L.

Durante el encuentro, Díez ha reiterado el gran interés de la Generalitat en el proyecto Armonia Green Castellon debido su gran impacto económico y medioambiental y ha confirmado la voluntad de prorrogar el Acuerdo de Intenciones que se firmó en junio de 2024.

Gracias a este acuerdo, la Comisión de Seguimiento compuesta por la empresa, el Ayuntamiento de Castelló, la Autoridad Portuaria de Castellón y la Generalitat trabajan conjuntamente para agilizar la tramitación de los permisos necesarios, facilitando así la ejecución y puesta en marcha del proyecto en la provincia de Castellón.

En este sentido, el vicepresidente ha destacado que se trata de un proyecto "de extraordinario interés para el desarrollo social y económico de la provincia de Castellón, que contribuirá significativamente a la mejora de la dinamización y descarbonización de la economía valenciana, la eficiencia industrial, el desarrollo económico y la cohesión social de la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha resaltado que la importancia de este proyecto radica también en el fortalecimiento y la mejora de la formación y el empleo, ya que "se trata de una actividad de alto valor añadido que contribuirá a que el personal empleado adquiera importantes habilidades y conocimientos, debido a las nuevas tecnologías desarrolladas y utilizadas".

En materia de innovación, el proyecto aporta un gran valor para Castelló, ya que será uno de los primeros de esas características que se ubique en la Comunitat Valenciana, y en cuanto a su capacidad de producción, uno de los mayores de España.

Combustible

La compañía energética Ignis integrada en el sector de las renovables y en soluciones energéticas innovadoras impulsa, a través de la empresa Armonia Green Castellon S.L., la instalación en Castelló de una nueva planta de producción de amoniaco verde, a partir de agua y energías renovables, para su uso en energía, combustibles de movilidad mercante y de transporte de largo recorrido.

Está previsto que esta planta produzca 861.236 toneladas anuales de amoniaco verde, evitando la emisión a la atmósfera de más de dos millones de toneladas de CO2, con una demanda máxima de electricidad de 1,05GW, para lo que utilizará como fuente de energía exclusivamente electricidad de origen renovable.

La instalación principal de generación del hidrógeno y transformación en amoniaco verde se prevé que esté situada en la zona industrial próxima a la refinería de Castelló y la terminal de almacenamiento y carga se ubicará en el Puerto de Castellón, con el fin de favorecer su comercialización vía transporte marítimo a los mercados internacionales.

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El proyecto se ejecutará en tres fases, estando prevista la finalización de la Fase I en 2027, la Fase II en 2029 y la Fase III en 2031, con una inversión total de 1.425 millones de euros. Se estima que suponga una generación de empleo indirecto e inducido, entre 2024 y 2076, de hasta 1.200 personas.

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