La diabetes silenciosa avanza en Castellón: «Hay un 40% de personas sin diagnosticar»

La Asociación de Diabetes de Castellón Adi-cas advierte de que esta enfermedad sigue siendo una gran desconocida pese a su impacto diario. Según explica su presidenta, María Teresa Marí, en la provincia hay un 14,8% de personas diagnosticadas de diabetes, pero todavía existe un 40% que está sin diagnosticar.

Una enfermedad crónica que exige control las 24 horas

La presidenta de Adi-cas, enfermera experta en diabetes y educación terapéutica, insiste en que la diabetes continúa siendo una enfermedad poco reconocida socialmente. «No se le da la importancia que realmente tiene. Hoy por hoy es una dolencia para toda la vida porque todavía no hay cura», señala.

Marí conoce bien esta realidad. Fue diagnosticada con 13 años. Desde su experiencia personal y profesional, subraya que convivir con diabetes implica tomar decisiones constantes: qué comer, cuándo hacer ejercicio, cuánto tratamiento administrar y cómo responder a los cambios del cuerpo.

«Tú puedes controlar lo que comes, lo que te mueves, lo que te pinchas o lo que tomas, pero luego las hormonas, las emociones, eso no lo puedes controlar», explica. Por eso, añade, hay personas jóvenes que no entienden por qué sus niveles de azúcar se alteran pese a hacer “bien” las cosas: «A lo mejor tiene un examen y está nerviosísimo y el nivel de azúcar se le ha desmadrado».

Adi-cas cumple 30 años acompañando a pacientes y familias

Adi-cas nació en 1994, aunque en sus primeros años no contaba con sede propia. «Nos reuníamos en el salón de actos de Gran Vía. El 3 de enero del 96 se aprobaron los estatutos», recuerda Marí.

Tres décadas después, la asociación supera los 300 socios y mantiene como principal objetivo ayudar a las personas con diabetes a convivir con la enfermedad. También acompaña a padres y madres con hijos diagnosticados, les facilita información y les pone en contacto con otras familias que atraviesan situaciones similares.

En el caso de los menores, la presidenta de Adicas destaca que las nuevas tecnologías han supuesto un avance importante. Los sensores y el seguimiento desde el móvil permiten que las familias puedan controlar mejor los niveles de glucosa y actuar con mayor rapidez.

El riesgo de no saber que se tiene diabetes

Una de las mayores preocupaciones de Adi-cas es el elevado porcentaje de personas que padecen diabetes sin saberlo. Marí explica que, en ocasiones, el diagnóstico llega de forma casual, por ejemplo antes de una intervención médica.

«Van a hacerse una operación de cataratas y entonces les dicen: “Oiga, usted tiene 200 de azúcar, ¿desde cuándo?”. Ahí está el problema, que no se sabe desde cuándo. Igual lleva con esa enfermedad arrastrando 10 años», advierte.

La presidenta de Adi-cas reclama más controles y analíticas para detectar antes la enfermedad. El retraso en el diagnóstico puede provocar que, cuando la persona descubre que tiene diabetes, ya presente complicaciones en ojos, riñones, pies o circulación.

«Eso se podría evitar haciendo una buena campaña de prevención», sostiene.

Obesidad, sedentarismo y otros factores de riesgo

Marí señala que existen factores de riesgo que pueden favorecer la aparición de la diabetes tipo 2, como el sobrepeso, la obesidad, tener más de 40 años, llevar una vida muy estresada o haber sufrido diabetes gestacional.

También advierte de la vulnerabilidad de dos colectivos: los menores y las personas mayores. En el caso de la infancia, apunta al problema de la obesidad infantil y defiende la necesidad de cuidar la alimentación, reducir la bollería industrial y controlar el consumo de chucherías.

En cuanto a la diabetes tipo 2, Marí insiste en que los hábitos saludables pueden marcar una diferencia. «El 90% de afectados por diabetes tipo 2 tiene un problema de obesidad», explica. Según afirma, perder peso, moverse más y mantener la constancia puede ayudar a mejorar la evolución de la enfermedad e incluso reducir la necesidad de medicación en algunos casos.

Dietas realistas y educación sanitaria

La presidenta de Adi-cas rechaza las recomendaciones alimentarias uniformes para todos los pacientes. Defiende que la educación sanitaria debe adaptarse a la realidad económica y familiar de cada persona.

«Lo primero es preguntar qué comen en su casa», afirma. A partir de ahí, propone medidas realistas: reducir cantidades, moverse un poco más y mantener una alimentación posible dentro de cada contexto. «Si a todo el mundo le dan la misma dieta, eso no sirve para nada», resume.

Adi-cas desarrolla charlas, talleres y actividades informativas sobre diabetes tipo 1 y tipo 2, dieta, hipoglucemia y prevención. También participa en iniciativas como la Semana de la Salud de Castelló y acude a asociaciones de vecinos y de personas mayores.

Saber distinguir una hipoglucemia de una intoxicación

Una de las iniciativas pioneras de Adi-cas ha sido la formación a cuerpos de seguridad para que puedan reconocer una crisis de hipoglucemia. Marí explica que, en algunas ocasiones, los síntomas pueden confundirse con los efectos del alcohol u otras sustancias.

Una persona con hipoglucemia puede tambalearse, no entender bien lo que se le dice o presentar una conducta extraña. Por eso, la asociación considera fundamental que policías y otros profesionales sepan identificar estas situaciones y actuar correctamente.

Diabetes tipo 1 y tipo 2: una confusión frecuente

Marí también advierte del desconocimiento social sobre las diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica en la que la persona no produce insulina por la destrucción de las células encargadas de generarla. Según señala, actualmente se están dando muchos casos en menores y jóvenes.

La diabetes tipo 2, en cambio, está muy vinculada a factores como el sobrepeso y la obesidad, que dificultan que la insulina actúe correctamente en el organismo.

La presidenta de Adi-cas lamenta que todavía haya personas que minimicen la enfermedad. «Hay personas que dicen: “Yo tengo un poquito de azúcar y me tomo dos pastillitas”. Diabetes es diabetes y punto», recalca.

«Puede afectar a riñones, ojos, pies, corazón y cerebro»

Marí insiste en que la diabetes es una enfermedad silenciosa, pero con consecuencias potencialmente graves si no se controla bien. Puede afectar a órganos vitales y derivar en problemas en los riñones, los ojos, los pies, el corazón o el cerebro.

«Tenemos jóvenes con ceguera y en diálisis o trasplantados», advierte. Por eso defiende que la educación, la prevención y el acompañamiento son claves para evitar complicaciones.

Adi-cas denuncia la falta de endocrinos en Castellón

La presidenta de Adi-cas también pone el foco en la escasez de especialistas endocrinos en los hospitales de Castellón. Según denuncia, la atención no puede depender de citas que se demoran durante meses o que se reducen a una revisión anual.

«Lo que no puede ser es que te den citas para seis meses o una vez al año. Castelló existe como Teruel», lamenta.

Para Marí, mejorar la atención sanitaria, reforzar la prevención y explicar la enfermedad de forma comprensible al paciente son pasos imprescindibles para afrontar una dolencia que afecta a miles de castellonenses, muchos de ellos todavía sin diagnóstico.