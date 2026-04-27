La Diputación de Castellón impulsa la actividad musical con 100.000 euros en ayudas para la compra de instrumentos

La Diputación de Castellón impulsa la actividad musical y activa 100.000 euros en subvenciones para la compra de instrumentos y equipamientos de escuelas de música de los distintos municipios de la provincia.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha destacado la importancia del sector musical y ha puesto en valor estas ayudas que pretenden “potenciar la actividad de las agrupaciones musicales de los 135 municipios y apoyar la formación de calidad de los músicos”.

“Desde la Diputación de Castellón concebimos las bandas de música como elementos fundamentales de nuestra cultura, y es necesario ayudar a las escuelas para seguir formando a músicos y así garantizar la supervivencia de las bandas en cada rincón de esta tierra”, ha subrayado la dirigente provincial.

Facilitar el acceso a la formación

En este sentido, la presidenta de la institución provincial ha incidido en que esta línea de ayudas “no solo contribuye a mejorar los recursos de las agrupaciones, sino que también facilita el acceso a la formación musical, especialmente entre los más jóvenes, garantizando así el relevo generacional”.

Las ayudas están dirigidas a reforzar la actividad educativa y artística de las escuelas mediante la financiación de instrumentos musicales, equipos informáticos y material tecnológico, como ordenadores, impresoras, pizarras digitales, entre otros.

Al respecto, el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha remarcado que “la adquisición de instrumentos es fundamental para ofrecer una enseñanza de calidad en las escuelas de música, permitiendo a los alumnos desarrollar todo su potencial en las mejores condiciones”.

Así, podrán optar a estas ayudas las sociedades musicales con banda de música establecida que dispongan de escuela de educandos o de escuela de música, estén radicadas en la provincia de Castellón e inscritas en el Registro de Entidades de Carácter Cultural de la Diputación de Castellón y en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, también podrán beneficiarse las escuelas de música vinculadas a una sociedad musical que cumpla los requisitos anteriores, cuando, aun siendo jurídicamente entidades distintas, vengan a construir un único ente entre ellas, dada la relación de colaboración e interdependencia existentes, así como las escuelas de música comarcales o mancomunidades debidamente acreditadas por la conselleria de Cultura.

Máximo de 5.000 euros por entidad

Esta línea de ayudas, tal y como ha indicado Alejandro Clausell, es compatible con la de la Campaña ‘Escuelas de Educandos / Escuelas de Música para gastos corrientes 2026’ y con el Certamen Provincial de Bandas de Música, pero “no así con las otras líneas de ayuda del área de Cultura”.

Por lo que respecta a la cuantía de la subvención, esta no podrá superar el 80% del gasto subvencionable de la actividad, siendo la subvención máxima por entidad de 5.000 euros.

De este modo, el diputado responsable del área de Cultura ha reafirmado el compromiso del gobierno provincial con las bandas de música y ha asegurado que “continuaremos trabajando para reforzar y consolidar nuestras sociedades musicales, garantizando que sigan siendo un motivo de orgullo para toda la provincia de Castellón”.

Las entidades interesadas en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Castellón.