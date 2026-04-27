Formación Profesional en Castellón: publicadas las fechas clave de admisión y matrícula para 2026-2027

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución que establece el calendario de admisión y matrícula de Formación Profesional para el curso 2026-2027 en las enseñanzas sostenidas con fondos públicos.

El nuevo calendario regula el acceso a los ciclos de grado básico, grado medio y grado superior, los cursos de especialización, los programas formativos de cualificación básica y el grado básico de segunda oportunidad, dirigido a personas beneficiarias del Plan de empleo juvenil. El objetivo es garantizar una planificación homogénea en todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

Plazo de solicitudes

En lo que respecta al proceso de admisión, el periodo de presentación de solicitudes para los que quieran cursar Formación Profesional en la provincia de Castellón se abrirá en mayo para la mayoría de enseñanzas. En el caso de los ciclos de grado medio y grado superior, el plazo será del 20 al 28 de mayo. Para grado básico y cursos de especialización, las solicitudes se podrán presentar del 25 de mayo al 2 de junio.

Por su parte, en los programas formativos de cualificación básica y en el grado básico de segunda oportunidad, el plazo se habilitará a comienzos de julio, entre los días 2 y 8 de julio.

Publicación de vacantes

La publicación de las vacantes disponibles de FP se realizará de forma escalonada. En grado básico, las plazas se conocerán el 26 de junio; en los cursos de especialización, el 8 de julio; y en los ciclos de grado medio y grado superior, el 13 de julio.

En el caso de los programas formativos de cualificación básica y el grado básico de segunda oportunidad, las vacantes se publicarán el 1 de julio.

La resolución también establece que toda la información actualizada del procedimiento estará disponible en la web oficial de admisión de Formación Profesional, donde el alumnado podrá consultar la oferta formativa, el estado de su solicitud y las distintas fases del proceso.

Asimismo, la Dirección General de Formación Profesional publicará instrucciones específicas y orientaciones para facilitar la participación del alumnado en el proceso de admisión y matrícula de FP para el curso 2026-2027.