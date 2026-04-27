Marisa Salanova, doctora en Psicología y catedrática en la UJI: "Con la IA la gente está trabajando más que antes porque asumen más tareas"

Marisa Salanova vive en Moncofa, es doctora en Psicología, catedrática de Psicología Social en la UJI desde 2007 y profesora en la universidad desde su creación, en 1991. Dirige el equipo WANT_Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables, ha sido socia fundadora y expresidenta de la Sociedad Española de Psicología Positiva y es la única castellonense en la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana.

-Lleva en la UJI desde 1991. ¿Cómo recuerda los inicios?

-Entré cuando se creó la universidad. Fundamos el equipo WANT y pusimos en marcha titulaciones. Fueron años de locura, pero también de construcción.

-¿En qué ha cambiado más su campo de investigación?

-Hubo un salto importante con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995. Por primera vez se atendía de manera clara a la seguridad, la higiene, riesgos ergonómicos y también a los psicosociales. En aquel entonces empezamos estudiando la parte más negativa de los diferentes empleos, desde la adicción al trabajo al burnout, y después profundizamos en la psicología positiva y en lo que funciona bien dentro de las organizaciones.

"Cuando las personas se sienten bien, rinden más; un trabajador más feliz es más productivo"

-¿Cuándo toma forma ese enfoque más positivo?

-Otro cambio importante llegó con la crisis económica de 2008. Ahí surge el modelo HERO, Healthy and Resilient Organization, fundamentado en la Psicología Organizacional Positiva. Fuimos a empresas y analizamos prácticas saludables, como programas de conciliación, de salud física y mental o de equidad. Después profundizamos durante la pandemia, que fue sin duda otro gran punto de inflexión.

-¿Qué necesita una empresa para ser resiliente y saludable?

-Tiene que destinar recursos a ello. Es importante que haya variedad de tareas, comunicación y liderazgo positivo. Si no hay transparencia de arriba abajo, si no existe feedback tanto positivo como negativo con el objetivo de mejorar, es muy difícil. Cuando se da ese ambiente, mejora la satisfacción en el trabajo, el engagement, el compromiso, la confianza con compañeros y jefes, y hay menos burnout. Y cuando las personas se sienten bien, rinden más. Al final todos salen ganando porque un trabajador feliz es más productivo.

-¿Las empresas de Castellón presentan rasgos propios?

-He investigado no solo en la provincia sino en otros territorios o incluso países y la verdad que aquí siguen una dinámica parecida a otras. Hemos trabajado con bp, UBE, PortCastelló, el Ayuntamiento de Castelló e incluso con Ford, de Valencia, en una etapa en la que contaba con 7.000 empleados, y desde el principio hasta ahora hemos notado una evolución clara. En 1991 era mucho más difícil abordar estos temas en las organizaciones.

-Decía que la pandemia ayudó a cambiar esa mentalidad.

-Sí, abrió los ojos a muchas organizaciones. Se normalizó la conversación sobre salud mental. Antes había un estigma. Se empieza a hablar más, pero no estamos en una situación ideal, a la que sí se aproximan más los países nórdicos, donde es más normal hablar con tu jefe si sufres ansiedad o depresión.

-¿Qué es lo que más le preocupa del momento actual?

-Estamos en una situación de incertidumbre y eso inevitablemente afecta a la gente. Pasa en el terreno geopolítico, donde la gente puede tener miedo al futuro, y también con las inteligencias artificiales o generativas, que pueden cambiar la manera de entender el trabajo e incluso los empleos del futuro. La incertidumbre nos acompaña desde la época de las cavernas y hay que saber lidiar con ella.

"La pandemia abrió los ojos a muchas organizaciones que normalizaron la salud mental"

-¿La IA mejora las condiciones laborales o las empeora?

-Depende de cómo se implemente. En ocasiones sube la demanda sin aumentar los recursos. Con la IA la gente está trabajando más que antes. Una tarea que antes ocupaba toda la mañana ahora la haces en 15 minutos, pero a cambio asumes más carga. Si esa sobrecarga llega sin autonomía, aumenta el estrés.

-Entonces, ¿el problema no es la herramienta?

-Exacto. La tecnología es neutra, pero la forma en la que la gestionamos es la cuestión. Hay que cogerla con cautela y ver hasta dónde puedes llegar porque puedes llegar a cometer errores que antes no cometías por sobrecarga, lo que puede llevar al estrés y un empleado infeliz es menos productivo.

-También insiste en la diversidad, la equidad y la inclusión.

-Sí, porque las organizaciones son cada vez más diversas: hay personas de distintas edades, culturas, sexualidades, razas o religiones. Hay que saber gestionarlo para que todo el mundo se sienta seguro, no discriminado y justamente tratado. Para eso es fundamental generar un clima de seguridad psicológica.

Imagen del equipo de investigación WANT_Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables de la UJI. / Mediterráneo

-¿Se está avanzando?

-Se avanza, aunque no de la noche a la mañana. Al principio ni se planteaba. Ahora, por ley, ya es obligatorio incorporar personas con discapacidad o aplicar igualdad de género. También se hacen formaciones, charlas y conferencias. Buscamos primero un diagnóstico y, a partir de ahí, damos pautas para formar líderes más inclusivos.

-¿Qué otros riesgos observa hoy en las organizaciones?

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-Estamos conectados 24/7 y eso tiene consecuencias. La desconexión digital es clave. Hay que tener higiene en el uso de los grupos de WhatsApp, evitar mensajes a partir de cierta hora o en fin de semana, y programar los correos para que se envíen en horario laboral.