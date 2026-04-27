María Dolores Guillamón, Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de España

El pleno de la Cámara de Comercio de España ha aprobado la concesión de la Medalla de Oro de la institución a la presidenta de Cámara Castellón, María Dolores Guillamón. El reconocimiento se concede por "su valiosa contribución a las empresas, la sociedad y al conjunto del sistema cameral".

Guillamón, según detalla la entidad nacional, "es perito mercantil y una de las figuras de referencia del ámbito empresarial y económico de la provincia de Castellón". Nacida en 1952, es una empresaria vinculada históricamente a los sectores de la hostelería y la construcción y promoción. Es propietaria de varios establecimientos hoteleros en la capital de la Plana.

Trayectoria y liderazgo institucional

Su vinculación con el tejido productivo castellonense se estrechó en 2013, cuando asumió la presidencia de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón, "desde donde impulsa la competitividad y la internacionalización de las empresas del territorio". Su liderazgo institucional se completa con responsabilidades en distintos órganos de gobernanza y conectividad, como el Consejo de Administración del Aeropuerto de Castellón, la Autoridad Portuaria, el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana y el Consejo Social del Ayuntamiento de Castelló.

La explicación de esta Medalla de Oro se complementa con su defensa del turismo, la formación y la igualdad. "Forma parte de organismos relacionados con la promoción turística, la conexión universidad-empresa y la visibilización de la mujer en puestos directivos. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones por su contribución al tejido empresarial, al desarrollo económico y a la igualdad de oportunidades", concluye la Cámara de España.

Reconocimiento en el 125 aniversario

Además de Guillamón, se ha otorgado esta distinción al vicepresidente de la Cámara de Tarragona, José Luis García, por su contribución al desarrollo urbanístico de la provincia vecina.

La concesión de la Medalla de Oro coincide con las celebraciones de los 125 años de la institución cameral castellonense, que cuentan con una serie de actividades repartidas a lo largo de los próximos meses y que ya han dado comienzo con conferencias a cargo de destacadas personalidades del mundo de la economía.