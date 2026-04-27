¿Hasta cuándo puedo pedir las ayudas de la PAC? La Generalitat amplía el plazo a los agricultores y ganaderos

Cambios en el calendario de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha ampliado hasta el 15 de mayo el plazo de presentación de la solicitud única de la PAC correspondiente al año 2026. La Generalitat espera recibir este año unas 33.000 solicitudes.

“Las solicitudes podrán presentarse hasta el 15 de mayo y modificarse hasta el 31 de mayo sin que ello suponga ninguna penalización para agricultores y ganaderos”, ha explicado el director general de la PAC, Ángel Marhuenda. “Esta ampliación constituye el plazo máximo que la comunidad autónoma puede conceder de acuerdo con la normativa nacional”, ha subrayado al tiempo que ha afirmado que, a fecha de hoy, ya se han presentado más de 30.000 solicitudes.

Esta ampliación de plazo, que se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), permitirá que los 548 jóvenes y nuevos agricultores y ganaderos dispongan de unos días más para presentar su solicitud única de ayudas y su solicitud de acceso a la Reserva Nacional.

El pago, a partir del 15 de octubre

“Las próximas semanas serán clave para alcanzar el objetivo previsto y que ningún titular con derecho a ayudas directas, agroambientales o a zonas con limitaciones naturales se quede fuera de las mismas”, ha apuntado el director general, quien ha resaltado el excelente trabajo que realizan tanto las entidades colaboradoras como las oficinas comarcales agrarias de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, a la hora de capturar solicitudes.

Por último, ha reiterado la importancia de llevar a cabo una buena captura de solicitud para que se pueda proceder, a partir del 15 de octubre, al pago del anticipo y, a partir del 1 de diciembre, al pago del saldo de las ayudas de la PAC.