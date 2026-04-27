El PSPV-PSOE de Castellón defiende sacar el debate migratorio del ruido y reivindica la aportación de las personas regularizadas

El PSPV-PSOE de Castellón ha defendido, en la jornada organizada por el partido sobre el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de España, que el debate migratorio “debe sacarse del ruido para situarlo en el terreno de la realidad, de la economía y de la convivencia”.

El secretario de Acción Política y diputado provincial, José Luis López, ha remarcado que el nuevo procedimiento no es responsable de ningún “efecto llamada”, sino que responde a la necesidad de dar cobertura a miles de personas que ya viven y trabajan en nuestros pueblos y ciudades, aflorar economía sumergida, garantizar derechos laborales y facilitar que contribuyan al sostenimiento del estado del bienestar con sus impuestos, exigiéndoles también deberes con reglas claras.

"La posición del PP es equivocada"

López ha subrayado que no es la primera vez que se activa una regularización extraordinaria de inmigrantes, ya que hasta ahora se han realizado cinco con gobiernos de distintos signos, y que en conjunto beneficiaron a 1,3 millones de personas sin provocar ningún colapso. Para el diputado provincial, “la posición actual del PP es totalmente equivocada y solo responde a su competencia cara a cara con Vox para ver quién es más radical”, sin tener en cuenta que “hablamos de personas que ya contribuyen al sostenimiento del país”.

Según los datos de la Seguridad Social, en enero de 2026 había en la provincia de Castellón 48.389 afiliados extranjeros de media, una cifra que, según ha defendido López, evidencia el peso real de esta población en el mercado laboral y también en el sostenimiento del sistema educativo, sanitario, de atención social y de pensiones. “Han aportado muchísimo al crecimiento económico de España”, ha reivindicado.

Falta de implicación

Siguiendo con las críticas, José Luis López ha denunciado la falta de implicación de algunos ayuntamientos gobernados por PP y Vox en este proceso de regularización. “Nos estamos encontrando con consistorios que no están poniendo de su parte, sino más bien poniendo trabas y dejando las oficinas de atención ciudadana al mínimo para facilitar a estas personas la documentación que necesitan para poder regularizar su situación, y eso es un ejemplo de muy poca humanidad”, ha denunciado.

Para el representante socialista, “el problema de los servicios públicos no es la migración, sino los recortes, la infrafinanciación y las privatizaciones que el PP y Vox practican allí donde gobiernan”. Por ello, ha defendido que este proceso extraordinario “es un acto de coherencia, de justicia hacia quienes trabajan por nuestro país y de responsabilidad institucional”. “La inmigración también tiene un papel en el rejuvenecimiento de una sociedad envejecida y en la forma en que reforzamos el estado del bienestar desde la legalidad y la integración”, ha concluido.