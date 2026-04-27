El puerto de Castellón acoge otro operativo llamativo: trenes rumbo a Egipto

El puerto de Castellón gana experiencia en acoger actuaciones fuera de lo común. Si recientemente recibió palas de grandes dimensiones procedentes de China con destino a parques eólicos, ahora carga material ferroviario para su traslado vía marítima.

Este lunes, PortCastelló ha vivido un complejo operativo, consistente en la carga de nueve vagones ferroviarios, cuyo destino final es la red de metro de la capital de Egipto, El Cairo. Se trata de una medida "de alta precisión que subraya la versatilidad y especialización en el segmento de la carga de proyectos (project cargo)", añaden desde la Autoridad Portuaria de Castellón. Los vagones han sido fabricados por la compañía CAF.

Los vagones, en tierra, a punto de ser embarcados. / Mediterráneo

Operativa especial en PortCastelló

La operativa ha requerido de maniobras con grúas en tándem y equipos de estiba especializados para garantizar la integridad de la mercancía y la seguridad en cada movimiento en el buque Franziska. La compañía Integral Shipping ha sido la encargada de gestionar la operativa, lo que pone en valor su experiencia en el manejo de piezas de gran volumen.

El buque que hará el traslado del material a Egipto. / Mediterráneo

Además, "pone en valor la capacidad operativa de PortCastelló para albergar proyectos que exigen infraestructuras adaptadas y personal cualificado", mencionan. Recientemente, el puerto ya demostró esta polivalencia técnica al coordinar con éxito una doble operativa simultánea de componentes eólicos y graneles sólidos en una única escala de un buque, optimizando los tiempos de estancia.

Proyección internacional del puerto

El presidente del puerto, Rubén Ibáñez, ha destacado que hitos como este "refuerzan la proyección internacional del puerto" y ha añadido que "la eficiencia en estas maniobras de puerta a puerta es clave para atraer tráficos de alto valor añadido que dinamicen la economía de la provincia".