Consejo de administración
Reciplasa garantiza el servicio de basuras pese al incendio de la planta de tratamiento
Se van a volcar esfuerzos para la continuidad de la recogida y tratamiento de residuos en los 46 municipios del consorcio
Las instalaciones de Reciplasa, la compañía pública que gestiona y trata los residuos sólidos urbanos de la zona de la Plana, han sufrido un incendio de grandes dimensiones. Una incidencia que también ha afectado a parte del equipamiento de reciclaje. Para tratar de garantizar la normalidad, se ha convocado un consejo de administración extraordinario en Onda. Los integrantes de este organismo han acordado la toma de medidas que preserven el normal desarrollo de la actividad, mientras la planta esté "parcialmente inhabilitada por el incendio".
El encuentro, presidido por Sergio Toledo, y que contó con la participación del director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, Jorge Blanco, sirvió para coordinar las acciones inmediatas tras el suceso y reforzar la respuesta conjunta entre administraciones e instituciones implicadas. El objetivo prioritario es "asegurar que los 46 municipios consorciados mantengan el servicio con total normalidad, a pesar de que la zona de tratamiento de la planta ha quedado totalmente afectada por el fuego", apuntan desde Reciplasa.
Respuesta institucional tras el incendio
Toledo añadió que gracias "al trabajo coordinado con los distintos consorcios de residuos y la Generalitat Valenciana, el servicio está plenamente garantizado desde el primer momento", destacando la capacidad de reacción y la colaboración institucional para redistribuir el tratamiento de las entre 400 y 450 toneladas diarias que recibe la planta.
Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón continúan trabajando en la zona y confirman la evolución favorable del incendio, tras una intervención que evitó daños mayores y la propagación a la masa forestal del término municipal de Onda. En la tarde del domingo se decidió el desalojo de viviendas situadas en las inmediaciones de la planta, en la partida Bovalar, ante los posibles efectos adversos del humo. Del mismo modo, se recomendó a otros residentes próximos que cerraran puertas y ventanas para limitar la exposición al incendio. Unas medidas que se levantaron sobre las 22.00 horas.
Urgencia para modernizar las instalaciones
Durante la reunión también se puso sobre la mesa la necesidad de acelerar los proyectos previstos para modernizar las infraestructuras de gestión de residuos en la provincia. En este sentido, el presidente de Reciplasa recordó que "ya se estaba trabajando en la mejora de las instalaciones, pero tras este suceso se hace aún más urgente dotar a la zona centro de Castellón de unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales".
Desde Reciplasa se insiste en que la prioridad absoluta sigue siendo garantizar el servicio a la ciudadanía, al tiempo que se avanza en la planificación de nuevas infraestructuras que permitan reforzar el sistema ante situaciones extraordinarias como la vivida.
- Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- Galería de imágenes: Éxito absoluto de la Carrera de Empresas de Castellón
- La universidad de los jubilados de Castellón: «Desde que voy a clase, acudo menos veces al médico y me han quitado pastillas»
- Insultos y una navaja en un partido de fútbol de cadetes en Castellón
- Un hombre de 75 años sufre una cornada en los ‘bous al carrer’ de la Vall d’Uixó
- Nuevo incendio con una gran columna de humo en la planta de basuras de Onda: diez dotaciones de bomberos movilizadas y viviendas desalojadas
- La 4ª edición de la Carrera de las Empresas bate todos los récords con más de 3.500 participantes de 186 empresas