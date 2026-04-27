Reciplasa garantiza el servicio de basuras pese al incendio de la planta de tratamiento

Las instalaciones de Reciplasa, la compañía pública que gestiona y trata los residuos sólidos urbanos de la zona de la Plana, han sufrido un incendio de grandes dimensiones. Una incidencia que también ha afectado a parte del equipamiento de reciclaje. Para tratar de garantizar la normalidad, se ha convocado un consejo de administración extraordinario en Onda. Los integrantes de este organismo han acordado la toma de medidas que preserven el normal desarrollo de la actividad, mientras la planta esté "parcialmente inhabilitada por el incendio".

El encuentro, presidido por Sergio Toledo, y que contó con la participación del director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, Jorge Blanco, sirvió para coordinar las acciones inmediatas tras el suceso y reforzar la respuesta conjunta entre administraciones e instituciones implicadas. El objetivo prioritario es "asegurar que los 46 municipios consorciados mantengan el servicio con total normalidad, a pesar de que la zona de tratamiento de la planta ha quedado totalmente afectada por el fuego", apuntan desde Reciplasa.

Reunión del consejo extraordinario Reciplasa. / Mediterráneo

Respuesta institucional tras el incendio

Toledo añadió que gracias "al trabajo coordinado con los distintos consorcios de residuos y la Generalitat Valenciana, el servicio está plenamente garantizado desde el primer momento", destacando la capacidad de reacción y la colaboración institucional para redistribuir el tratamiento de las entre 400 y 450 toneladas diarias que recibe la planta.

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón continúan trabajando en la zona y confirman la evolución favorable del incendio, tras una intervención que evitó daños mayores y la propagación a la masa forestal del término municipal de Onda. En la tarde del domingo se decidió el desalojo de viviendas situadas en las inmediaciones de la planta, en la partida Bovalar, ante los posibles efectos adversos del humo. Del mismo modo, se recomendó a otros residentes próximos que cerraran puertas y ventanas para limitar la exposición al incendio. Unas medidas que se levantaron sobre las 22.00 horas.

Urgencia para modernizar las instalaciones

Durante la reunión también se puso sobre la mesa la necesidad de acelerar los proyectos previstos para modernizar las infraestructuras de gestión de residuos en la provincia. En este sentido, el presidente de Reciplasa recordó que "ya se estaba trabajando en la mejora de las instalaciones, pero tras este suceso se hace aún más urgente dotar a la zona centro de Castellón de unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales".

Detalle del encuentro, celebrado en Onda. / Mediterráneo

Desde Reciplasa se insiste en que la prioridad absoluta sigue siendo garantizar el servicio a la ciudadanía, al tiempo que se avanza en la planificación de nuevas infraestructuras que permitan reforzar el sistema ante situaciones extraordinarias como la vivida.