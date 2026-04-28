Barrachina reivindica el apoyo de la Diputación de Castellón a los municipios con la inyección de 125 millones en tres años

"Cuando los ayuntamientos avanzan, la provincia avanza. Y cuando esta provincia avanza unida, no hay reto que no pueda afrontar". La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha reivindicado este martes en la séptima cumbre de alcaldes, a poco más de un año para las elecciones, el apoyo de la institución provincial a las localidades de la provincia, con la inyección directa de 125 millones de euros durante los tres años de legislatura.

La dirigente ha destacado, ante más de un centenar de representantes municipales, el papel de la Diputación, como "administración aliada, útil y que no pone trabas, sino que abre caminos". "Las diputaciones existimos para eso y en estos tres años lo hemos puesto en práctica", ha remarcado Barrachina en su discurso a la apertura de la sesión bienal, incidiendo en que "en esta casa ya no se dice vuelva usted mañana", sino que "ahora, se buscan soluciones".

La presidenta ha repasado los hitos de la legislatura, comenzando por "la presentación y aprobación siempre de los presupuestos en tiempo y forma, a diferencia de otras instituciones". Un camino con la premisa de "dar más apoyo que nunca a los ayuntamientos" y que, en cifras, como ha remarcado Barrachina se traduce en la puesta a disposición de los consistorios de más de 116 millones de euros entre el plan Impulsa y los fondos de cooperación, "7,5 millones más que en la anterior legislatura". O en la inversión de 9 millones en convenios singulares en más de 70 municipios, "que ya tienen soluciones para sus vecinos gracias a la Diputación".

Más fondos para Bienestar Social

La líder del Ejecutivo provincial también se ha referido a la creación de nuevas líneas de subvenciones como la de derribo de edificios municipales, guardas rurales, transporte a demanda, catástrofes, medio natural, bienestar animal o defensa del territorio. A ello ha sumado el refuerzo del plan de Ocupación hasta 1,5 millones de euros anuales o el plan Resol para ahorrar un 30% en la factura de la luz a las localidades.

Momento de la cumbre de alcaldes durante la intervención de la líder del ejecutivo provincial. / TONI LOSAS

"Las personas son uno de los pilares de la acción de este equipo de gobierno", ha pronunciado la presidenta, justo después trasladar que "hemos aumentado el presupuesto en Bienestar Social un 20% respecto a la legislatura anterior y hemos puesto el acento en un tema fundamental, la conciliación". Una apuesta canalizada a través del servicio de promoción de la autonomía personal, las unidades de conciliación familiar y la escola matinera.

"La legislatura del agua"

"La legislatura del agua" es para Barrachina otro de los ejes de gobierno, del que ha valorado que "la inversión en materia hídrica y depuración ha roto techos después de haber estado abandonada demasiados años". Se ha referido, en detalle, a 14 actuaciones en depuración por valor de 9,6 millones de euros, el refuerzo de las ayudas AGA o la Creación del Consorcio Provincial de Aguas. "Aquí no venimos a esperar a que llueva, venimos a garantizar que el agua llegue", ha aseverado.

Un balance al que la presidenta ha sumado la "inversión sin precedentes" en carreteras, que alcanzará los 49,7 millones de euros esta legislatura; el refuerzo del Consorcio Provincial de Bomberos con "la mayor incorporación de personal de la historia reciente" o la licitación del parque de Orpesa;

Nuevas ayudas y cámaras de tráfico

De cara al futuro, Barrachina ha avanzado que "ya estamos trabajando en otras líneas de ayudas como la de mejora de las ermitas municipales, la de iluminación de edificios o monumentos singulares", así como en el plan de mejora de travesías, con una dotación inicial de 7 millones de euros para actuar en 64 municipios.

No obstante, la presidenta ha resaltado el "proyecto pionero de instalación de cámaras de control de tráfico en los accesos de todos los municipios menores de 5.000 habitantes, que adelantó en una entrevista concedida a Mediterráneo. "Estas cámaras podrán recopilar, procesar y analizar el tráfico de vehículos para proteger las infraestructuras municipales, gestionar los accesos, mejorar la disciplina vial y, sobre todo, aumentar la seguridad", ha dicho.

Con todo, Barrachina ha concluido que "seguiremos alzando la voz con más fuerza aún, a nivel autonómico, nacional y europeo para que esta provincia no se quede atrás". "Nunca será suficiente para la provincia de Castellón", ha sentenciado.