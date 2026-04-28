Directo | Cumbre de alcaldes en la Diputación de Castellón

La Diputación de Castellón celebra este martes, 28 de abril, la séptima edición de la Cumbre de Alcaldes, que congregará a los máximos dirigentes municipales en el Salón de Recepciones del Palau Provincial de les Aules.

El encuentro, de carácter bienal, estará encabezado por la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y dará la palabra a los alcaldes de la provincia que lo deseen para abordar asuntos de competencia municipal.

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“Esta cita es una oportunidad para seguir reforzando nuestra escucha activa con quienes mejor conocen la realidad de sus municipios y, así, seguir haciendo del conjunto de la provincia fuente de oportunidades y desarrollo”, destacó Barrachina en la convocatoria de la cumbre.