De dudas sobre los convenios a carreteras: peticiones de los alcaldes en la cumbre de la Diputación de Castellón

El Salón de Recepciones del Palau Provincial de les Aules ha congregado este martes a más de un centenar de representantes municipales con motivo de la séptima edición de la cumbre de alcaldes, a poco más de un año para las elecciones.

La sede de la Diputación de Castellón ha reunido a voces de todo el territorio, desde Vinaròs a Almenara y de Morella a Altura, con representación de localidades de todo tipo, desde la más grande, la ciudad de Castelló, hasta las más pequeñas, como pueden ser Sot de Ferrer, Vistabella o Rossell. De todos ellos, han intervenido 34 munícipes.

Aún así se ha producido alguna ausencia ya anunciada a este espacio, como es el caso del alcalde de Nules, David García, quien ha justificado su decisión de no acudir en la falta de atención por parte de la institución provincial a las reivindicaciones de la localidad. Cabe apuntar que el munícipe forma parte de una formación independiente y, de hecho, se encuentra al frente de Unión Municipalista, formación que aspira a lograr representación en la Diputación.

Más allá, los representantes municipales han trasladado sus principales reivindicaciones al equipo de gobierno de Marta Barrachina, desde mejoras en carreteras a críticas vinculadas al uso de los convenios singulares, a la vez que también han ensalzado la gestión del ejecutivo provincial

Juanjo Carreres, Tírig (PP)

El alcalde de Tírig, Juanjo Carreres, puso en valor en su intervención las ayudas de la Diputación de Castellón para contratar informadores turísticos que «hacen que los pueblos puedan ser más atractivos». A su vez, reivindicó que se siga trabajando para desviar por fuera del casco urbano la carretera que ahora lo atraviesa.

Evaristo Martí, Rossell (PSPV)

Desde Rossell, su primer edil, Evaristo Martí, lamentó que «los fondos que se destinan a carreteras no llegan al 4% del presupuesto total, un porcentaje muy bajo para cubrir 700 kilómetros de red viaria que dependen de esta institución». También instó a invertir más en los caminos de ratlla, situados entre términos municipales.

Jordi Alcón, Vistabella (Compromís)

«Vistabella se encuentra ante una gran oportunidad con la práctica finalización del ermitorio de Sant Joan de Penyagolosa», señaló el alcalde Jordi Alcón, quien pidió que su puesta en marcha sea con la definición de un «modelo de gestión sostenible, con retorno al territorio, participación local y una gobernanza adecuada».

Mª Dolores Miralles, Vinaròs (PVI)

La alcaldesa de Vinaròs, Mª Dolores Miralles, aprovechó su intervención para agradecer a la institución provincial su «apoyo constante» y hacer hincapié en el convenio de 400.000 euros que sesuscribiráá para tener el refugio climático del Fora Forat. Además, resaltó la inyección provincial de fondos a través del plan Impulsa.

Susana Sanz, Xert (PP)

«El plan de mejora de travesías y accesos responde a las necesidades que tenemos muchos municipios», pronunció ante los presentes la primera edila de Xert, Susana Sanz, quien remarcó que «el apoyo de la Diputación es clave para avanzar y dignificar estos espacios que forman parte de la vida cotidiana de nuestro pueblo».

Samuel Falomir, L’Alcora (PSPV)

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, pidió, en relación con los convenios singulares, que la Diputación «sea justa para que todos los municipios tengan las mismas oportunidades». De hecho, instó a la elaboración de un plan al que todos puedan aspirar «en las mismas condiciones» para destinar los remanentes que se puedan liberar.

Héctor Ramos, Borriol (Compromís)

«Borriol habita en un territorio ambiguo, demasiado grande para acceder a determinadas ayudas reservadas a los más pequeños y demasiado pequeño para competir en igualdad de condiciones con los grandes», señaló el munícipe Héctor Ramos, instando a revisar los criterios poblacionales en el reparto de ayudas y convocatorias.

José Arenes, El Toro (PP)

El primer edil de la población de El Toro, José Arenes, remarcó la importancia de los servicios en las localidades pequeñas para fijar población y, en concreto, ensalzó la contribución a ello de la escola matinera. También puso en valor la inversión para «humanizar» la arteria principal de la localidad y agradeció que se «den soluciones».

Tania Baños, la Vall d’Uixó (PSPV)

La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, criticó que «la mayoría de convenios hayan sido con gobiernos del PP» y planteó «un plan donde repartir el dinero de forma equitativa, independientemente de [...] cuestiones subjetivas para no caer en lo que esta Diputación fue hace un tiempo, en un modelo caciquil».

Antonio Gil, les Alqueries (PP)

El primer edil de les Alqueries, Antonio Gil, agradeció la «mediación, información y consejos» del ejecutivo provincial para dar solución a los problemas derivados de las infraestructuras «en las que el Gobierno no hace mantenimiento», como la N-340 o la vía férrea que atraviesan el término municipal.

Ana Besalduch, Sant Mateu (PSPV)

«Como en Europa gobierna el PP, estaría bien que la señora presidenta envíe una carta a Von der Leyen pidiendo que deje gastar los remanentes en inversiones sostenibles», defendió la alcaldesa de Sant Mateu, Ana Besalduch, quien lamentó la oposición en el Congreso a mejorar las entregas a consistorios.

Wences Alós, Moncofa (PP)

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, lamentó que «el Gobierno central no atiende nuestras demandas, no atiende nuestra costa» y pidió en su intervención que «continuemos juntos con la justa reivindicación de la defensa de nuestro litoral», poniendo en valor las acciones impulsadas por el actual ejecutivo.