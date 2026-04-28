El 'ensayo general' del eclipse solar de 2026 en Castellón será este jueves
Un método astronómico permite comprobar este jueves, a la misma hora, si el lugar elegido tendrá el horizonte despejado el 12 de agosto, cuando el eclipse alcance su máximo a las 20.31 horas.
El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026será uno de los grandes acontecimientos astronómicos del siglo en Castellón, pero hay un detalle clave que marcará la diferencia entre verlo o perdérselo: el horizonte.
Y para comprobarlo con meses de antelación, existe un método sencillo y poco conocido: el llamado 'espejo temporal'.
El ensayo general del eclipse
Este sistema se basa en una idea simple, pero muy precisa: el Sol recorre prácticamente la misma trayectoria en el cielo el 30 de abril que la que seguirá el 12 de agosto.
Esto significa que este jueves 30 de abril, alrededor de las 20.30 horas, cualquier persona puede situarse en el punto desde el que quiere ver el eclipse y comprobar si tendrá visibilidad real.
Si en ese momento el Sol se ve limpio, sin obstáculos, el día del eclipse también se verá.
Comprobar el horizonte, clave en Castellón
Este aspecto es especialmente importante en la provincia de Castellón, donde el relieve condiciona mucho la visibilidad.
Tal y como ya advierten expertos, el eclipse alcanzará su punto máximo a las 20.31 horas, con el Sol muy bajo, casi en el ocaso. Por ello, montañas, edificios, árboles o incluso pequeñas elevaciones pueden taparlo justo en el momento clave.
Aplicar este “ensayo general” permite detectar con tiempo si el lugar elegido tiene problemas de visibilidad y buscar alternativas.
Cómo hacer la comprobación
El método es sencillo:
- Acude al punto donde quieras ver el eclipse
- Hazlo el 30 de abril (o días cercanos)
- Colócate allí sobre las 20.30 horas
- Observa si el Sol queda oculto por algún obstáculo
Si hay interferencias, ese lugar no será válido para el 12 de agosto.
Además, existe cierto margen: uno o dos días antes o después también sirven para hacer esta prueba.
No todo es tener buen cielo
En Castellón, donde el astroturismo está en auge y el interior presume de cielos limpios y oscuros, este eclipse introduce una excepción: no basta con mirar al cielo, hay que mirar el horizonte.
Incluso en zonas costeras puede haber problemas si hay montañas cercanas en dirección oeste, mientras que algunos miradores del interior con vistas abiertas pueden ofrecer mejores condiciones.
Un fenómeno histórico que exige planificación
El eclipse del 12 de agosto de 2026 será el primero total visible desde la península en más de 100 años y atraerá a miles de visitantes a Castellón.
Pero su horario, en pleno atardecer, obliga a planificar con precisión.
Por eso, este jueves no es un día cualquiera: puede ser la oportunidad perfecta para asegurarse, con meses de antelación, no perderse uno de los espectáculos más impresionantes del cielo.
Además, la Generalitat Valenciana ha activado un portal oficial con toda la información sobre el eclipse, donde se pueden consultar horarios, recomendaciones de seguridad y los mejores puntos de observación en la Comunitat Valenciana. A través de la web eclipses.gva.es y del perfil @eclipses_cv, la administración irá actualizando todos los detalles de cara al 12 de agosto de 2026, considerado ya como el gran evento astronómico del siglo en el territorio, con el objetivo de que ciudadanos y visitantes puedan seguirlo con garantías y en las mejores condiciones posibles
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