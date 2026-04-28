Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dilema juez CastellónRobo hotel WellingtonCierre comercio CastellóPueblo medieval CastellónLluvia puente CastellónDeclaración renta pensionistas
instagramlinkedin

EPA: El paro se dispara en Castellón hasta el 12,19% en el primer trimestre del año

La cifra de ocupados cae en más de 7.000

Operarios de una azulejera trabajando, en una imagen de archivo.

Operarios de una azulejera trabajando, en una imagen de archivo. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

La tasa de paro en Castellón se disparó hasta el 12,19% en el primer trimestre del año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados esta mañana.

Significa un considerable incremento respecto al último indicador, del último trimestre del 2025, cuando la tasa era de un 9,71%. También es mayor que en la comparativa interanual, ya que en el mismo periodo del año pasado era del 11,32%.

La encuesta también arroja malas cifras en cuanto a ocupados se refiere, 283.600, por debajo de los 290.700 de la anterior EPA. Por sectores, Servicios copa el 65% de los empleos, con 186.600 ocupados. Además, 63.800 personas trabajan en Industria, 24.600 en Construcción y 8.700 en Agricultura.

Resultados en la Comunitat Valenciana

A nivel autonómico, el paro subió en 41.300 personas en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre hasta los 327.800 desempleados, un 14,4% más que el trimestre anterior.

Noticias relacionadas

En el primer trimestre se destruyeron en la Comunitat 8.800 puestos de trabajo (0,4% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 2.461.700 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat recomienda medidas de seguridad a los vecinos por el incendio de Onda: mascarillas FFP2, ventanas cerradas...
  2. Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
  3. Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
  4. CD Castellón | Así queda la zona alta de Segunda División tras los últimos resultados
  5. Nuevo incendio con una gran columna de humo en la planta de basuras de Onda: diez dotaciones de bomberos movilizadas y viviendas desalojadas
  6. Galería de imágenes: Éxito absoluto de la Carrera de Empresas de Castellón
  7. Un testigo del Torreblanca-Vall d'Alba de cadetes, el 'partido de la navaja': «Pasó poco para la que podía haberse liado»
  8. Marcelino, después del Villarreal-Celta: 'Estamos haciendo una temporada histórica

EPA: El paro se dispara en Castellón hasta el 12,19% en el primer trimestre del año

EPA: El paro se dispara en Castellón hasta el 12,19% en el primer trimestre del año

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Plan de choque para las basuras de 396.000 habitantes de Castellón: Reciplasa deberá acelerar sus planes de modernización

Plan de choque para las basuras de 396.000 habitantes de Castellón: Reciplasa deberá acelerar sus planes de modernización

Eva Alcón protagoniza la VII edición del Premio Mujer del Mediterráneo

Eva Alcón protagoniza la VII edición del Premio Mujer del Mediterráneo

Reciplasa garantiza el servicio de basuras pese al incendio de la planta de tratamiento

Reciplasa garantiza el servicio de basuras pese al incendio de la planta de tratamiento

Avances en el convenio del transporte de mercancías de Castellón: la patronal propone una subida salarial del 10% en tres años

Avances en el convenio del transporte de mercancías de Castellón: la patronal propone una subida salarial del 10% en tres años

Formación Profesional en Castellón: publicadas las fechas clave de admisión y matrícula para 2026-2027

Formación Profesional en Castellón: publicadas las fechas clave de admisión y matrícula para 2026-2027

El puerto de Castellón acoge otro operativo llamativo: trenes rumbo a Egipto

Tracking Pixel Contents