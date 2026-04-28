EPA: El paro se dispara en Castellón hasta el 12,19% en el primer trimestre del año

La tasa de paro en Castellón se disparó hasta el 12,19% en el primer trimestre del año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados esta mañana.

Significa un considerable incremento respecto al último indicador, del último trimestre del 2025, cuando la tasa era de un 9,71%. También es mayor que en la comparativa interanual, ya que en el mismo periodo del año pasado era del 11,32%.

La encuesta también arroja malas cifras en cuanto a ocupados se refiere, 283.600, por debajo de los 290.700 de la anterior EPA. Por sectores, Servicios copa el 65% de los empleos, con 186.600 ocupados. Además, 63.800 personas trabajan en Industria, 24.600 en Construcción y 8.700 en Agricultura.

Resultados en la Comunitat Valenciana

A nivel autonómico, el paro subió en 41.300 personas en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre hasta los 327.800 desempleados, un 14,4% más que el trimestre anterior.

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En el primer trimestre se destruyeron en la Comunitat 8.800 puestos de trabajo (0,4% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 2.461.700 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.