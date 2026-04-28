Las escuelas infantiles de Castellón irán a la huelga el 7 de mayo: "Pedimos ratios más bajas y más personal"

Mayo podría ser un mes caliente en las aulas de Castellón. Los profesores de Infantil (3-6 años), Primaria, Secundaria y Bachillerato de toda la Comunitat decidirán este miércoles si inician una huelga indefinida a partir del 11 de mayo en protesta por el bloqueo salarial y la falta de avances en sus reivindicaciones y las escuelas infantiles han convocado un parón el 7 de mayo. Las educadoras (más del 95% son mujeres) reclaman mejores condiciones laborales y salariales y una mejora de las ratios y, para visibilizar su malestar, protagonizarán una concentración en la plaza las Aulas de Castelló.

Coordinada por la plataforma Escuelas Infantiles, de ámbito estatal y con representación en la Comunitat Valenciana, el paro del 7 de mayo está convocado a nivel nacional con el objetivo de «dignificar la etapa de 0-3 años y apoyar la huelga indefinida» que las educadoras de Madrid llevan secundando desde hace cuatro semanas.

En Castellón la huelga afectará a centros públicos, privados y concertados que solo en el caso de niños de 0 a 2 años atienden a cerca de 5.500 alumnos. Muchas de estas guarderías ya han empezado a comunicar a los padres y madres la fecha del parón y los motivos. "La lucha viene dada para garantizar una buena educación para los niños en su etapa más sensible e importante, el 0-3", han explicado vía correo electrónico varios centros de la provincia. De momento, la Conselleria todavía no ha estipulado los servicios mínimos.

Cartel de la concentración que las educadoras de 0 a 3 años protagonizarán el 7 de mayo en Castelló. / Mediterráneo

Además de la bajada de las ratios y la mejora de las condiciones laborales y salariales de las educadoras, las profesionales de los centros de infantil reclaman la figura de la pareja educativa, así como más recursos para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), el mismo calendario escolar que el resto de las etapas educativas y una mejor financiación.

Coincidiendo con la jornada de huelga, el 7 de mayo habrá una concentración de trabajadores de las escuelas infantiles. En el caso de Castellón, la protesta será a las 18.00 horas en la Plaza de las Aulas de la capital. En València se celebrará a las 12.00 horas delante de Les Corts.