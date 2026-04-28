Nuevo conflicto educativo
Las escuelas infantiles de Castellón irán a la huelga el 7 de mayo: "Pedimos ratios más bajas y más personal"
Las educadoras se concentrarán en la Plaza de las Aulas para reclamar mejoras
Mayo podría ser un mes caliente en las aulas de Castellón. Los profesores de Infantil (3-6 años), Primaria, Secundaria y Bachillerato de toda la Comunitat decidirán este miércoles si inician una huelga indefinida a partir del 11 de mayo en protesta por el bloqueo salarial y la falta de avances en sus reivindicaciones y las escuelas infantiles han convocado un parón el 7 de mayo. Las educadoras (más del 95% son mujeres) reclaman mejores condiciones laborales y salariales y una mejora de las ratios y, para visibilizar su malestar, protagonizarán una concentración en la plaza las Aulas de Castelló.
Coordinada por la plataforma Escuelas Infantiles, de ámbito estatal y con representación en la Comunitat Valenciana, el paro del 7 de mayo está convocado a nivel nacional con el objetivo de «dignificar la etapa de 0-3 años y apoyar la huelga indefinida» que las educadoras de Madrid llevan secundando desde hace cuatro semanas.
En Castellón la huelga afectará a centros públicos, privados y concertados que solo en el caso de niños de 0 a 2 años atienden a cerca de 5.500 alumnos. Muchas de estas guarderías ya han empezado a comunicar a los padres y madres la fecha del parón y los motivos. "La lucha viene dada para garantizar una buena educación para los niños en su etapa más sensible e importante, el 0-3", han explicado vía correo electrónico varios centros de la provincia. De momento, la Conselleria todavía no ha estipulado los servicios mínimos.
Además de la bajada de las ratios y la mejora de las condiciones laborales y salariales de las educadoras, las profesionales de los centros de infantil reclaman la figura de la pareja educativa, así como más recursos para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), el mismo calendario escolar que el resto de las etapas educativas y una mejor financiación.
Coincidiendo con la jornada de huelga, el 7 de mayo habrá una concentración de trabajadores de las escuelas infantiles. En el caso de Castellón, la protesta será a las 18.00 horas en la Plaza de las Aulas de la capital. En València se celebrará a las 12.00 horas delante de Les Corts.
¿Habrá huelga indefinida de profesores?
Tras dar por "agotada" la negociación con la Conselleria de Educación, los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF han exigido la intervención directa del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para desbloquear una situación marcada por la pérdida de poder adquisitivo y la falta de propuestas concretas. Más allá del sueldo, el profesorado exige la reducción de la burocracia, la bajada de ratios para atender mejor a la diversidad y la derogación de la denominada "ley de libertad educativa", reclamando el derecho a estudiar "plenamente en valenciano". Este miércoles 29 de abril se celebrará una asamblea definitiva donde se comunicará el modelo final de huelga y se ratificará un calendario que, en palabras de los sindicatos, está "más justificado que nunca".
La mayoría del profesorado valenciano se inclina por iniciar una huelga indefinida en todas las provincias a partir del 11 de mayo, según los resultados de la encuesta impulsada por los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF para definir el calendario de movilizaciones de final de curso. La consulta, en la que han participado 9.817 docentes de la enseñanza pública, sitúa esta opción como la preferida tanto en voto directo como en el recuento ponderado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las dos mejores playas de Castellón para National Geographic: 'Arena fina y cuidada
- Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- La universidad de los jubilados de Castellón: «Desde que voy a clase, acudo menos veces al médico y me han quitado pastillas»
- La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
- ¿Vuelve la lluvia a Castellón?: Aemet estima un 70% de probabilidades
- Castellón se prepara para una jornada de calor intenso: las máximas superarán los 30 grados
- Castelló levantará en cinco meses su primer edificio prefabricado de más de tres plantas