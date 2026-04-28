Eva Alcón protagoniza la VII edición del Premio Mujer del Mediterráneo

El Salón Moll de Costa del Grau de Castelló acoge el 29 de abril, a las 9.30 horas, la VII edición del Premio Mujer del Mediterráneo, un galardón impulsado por el periódico Mediterráneo con el objetivo de visibilizar, valorar y potenciar la contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Este año, el reconocimiento ha sido para la rectora de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, por su labor educativa e investigadora, así como su compromiso con la universidad pública, la igualdad y la perspectiva de género.

Recepción

La gala empezará con con la recepción y photocall para los invitados e invitadas. La presentación oficial correrá a cargo de la directora comercial del periódico Mediterráneo, Cristina Pastor, y, a continuación, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, dirigirá una palabras al público asistente.

El evento reunirá a destacadas personalidades del ámbito de la política, la economía, la empresa y la cultura de la provincia. / Kmy Ros

Después de la intervención de Carrasco, tomará la palabra la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro Faure, y seguidamente, se procederá a la entrega del galardón, una escultura diseñada ex profeso por la artista castellonense, Míriam Olivares. Tras recibir la mención, Eva Alcón dirigirá una palabras. El acto, que incluirá un mensaje en vídeo del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, estará conducido por la redactora jefa del diario, Eva Colom.

El evento reunirá a destacadas personalidades del ámbito de la política, la economía, la empresa y la cultura de la provincia. Cabe señalar que el acceso al evento es libre previa inscripción hasta completar aforo.

Biografía

Eva Alcón es catedrática de Filología Inglesa y, desde junio de 2018, rectora de la UJI, lo que la convirtió en la primera mujer en asumir la máxima representación de la universidad pública de Castellón desde su creación en 1991.

Como rectora, ha liderado una profunda transformación de la Jaume I con una apuesta decidida por la ampliación y actualización de la oferta académica (incorporación de seis nuevos grados), además de la renovación profunda de todos los planes de estudio de grado y másters oficiales, el impulso de la formación dual y la implantación de las microcredenciales universitarias.

Además, en el ámbito científico y bajo su mandato, la Universitat Jaume I de Castelló ha obtenido el sello europeo de calidad en la investigación.

Programación Día : Miércoles, 29 de abril

: Miércoles, 29 de abril Hora : 9.30 horas

: 9.30 horas Lugar: Moll de Costa (Grau de Castelló) 9.30 horas. Recepción y photocall. 9.45 horas. Presentación y palabras de bienvenida a cargo de la directora comercial del Periódico Mediterráneo, Cristina Pastor. 9.50 horas. Apertura a cargo de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. 10.00 horas. Intervención de la Sra. Dª Amparo Navarro Faure, rectora Magnífica de la Universidad de Alicante. 10.15 horas. Acto de homenaje: entrega del galardón diseñado ex profeso para estos premios por la artista castellonense Míriam Olivares. Entregan el premio la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, la rectora Amparo Navarro Faure y la directora comercial del Periódico Mediterráneo, Cristina Pastor. 10.20 horas. Palabras de la Mujer del Mediterráneo, Eva Alcón. 10.50 horas. Cierre.