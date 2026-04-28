Nealis ultima la apertura de Intelier Malvarrosa Plaza, un hotel ‘premium’ en València

Intelier, la cadena hotelera de Nealis Hospitality, avanza en el desarrollo de Intelier Malvarrosa Plaza con el inicio de la comercialización de las habitaciones del nuevo establecimiento, cuya apertura está prevista para este verano. En estos momentos, se están ultimando los detalles del complejo, que reforzará la oferta turística de la playa de la Malvarrosa con un enfoque contemporáneo, sostenible y orientado a la experiencia.

Situado en la avenida de la Malvarrosa de València, a escasos metros del mar, este nuevo establecimiento nace con la vocación de convertirse en un punto de referencia para viajeros que buscan un alojamiento contemporáneo, cómodo y conectado con la identidad mediterránea.

Intelier Malvarrosa Plaza será un hotel de 4 estrellas superior que contará con 170 habitaciones, diseñadas bajo criterios de confort, equilibrio estético y luminosidad. El interiorismo ha sido desarrollado por Proyecto Singular, que ha planteado una interpretación contemporánea de la identidad valenciana, combinando tradición y modernidad a través de materiales, texturas y referencias locales para crear espacios cálidos, sensoriales y conectados con el entorno. Por su parte, Morph Studio firma el proyecto arquitectónico, donde la fluidez del mar inspira un diseño que contribuye a la regeneración urbana y pone en valor las cubiertas como espacios clave del edificio.

Una de las estancias del nuevo hotel Intelier Malvarrosa Plaza. / Mediterráneo

El hotel incorpora además un rooftop con vistas al mar, donde se ubica la piscina del establecimiento. Este espacio está concebido como uno de los elementos diferenciales del proyecto, permitiendo a los huéspedes disfrutar de un baño o un aperitivo en un entorno privilegiado.

El compromiso con la sostenibilidad es otro de los pilares del Malvarrosa Plaza. El edificio ha sido concebido bajo criterios avanzados de eficiencia y responsabilidad ambiental, y contará con las certificaciones DGNB en categoría Gold y BREEAM en categoría Excepcional, dos de las distinciones más exigentes en materia de construcción sostenible que sitúan al nuevo hotel entre los proyectos más avanzados del sector. La apuesta por la eficiencia, el uso responsable de los recursos y la reducción del impacto ambiental forma parte de la estrategia de turismo responsable de Intelier, orientada a generar un impacto positivo en las comunidades donde opera.

Una de las habitaciones del Intelier Malvarrosa Plaza. / Mediterráneo

Con el inicio de las reservas, Intelier confirma que el Malvarrosa Plaza abrirá sus puertas este verano, coincidiendo con una de las temporadas de mayor demanda turística en València. Gracias a su ubicación —cercana al paseo marítimo, al puerto y a zonas culturales y de ocio— el hotel aspira a atraer tanto a viajeros que buscan desconexión y playa como a quienes buscan una base para descubrir la ciudad.

De este modo, la cadena hotelera de Nealis consolida su estrategia de expansión presentada recientemente, reforzando su presencia en destinos urbanos y de costa con proyectos que combinan diseño, sostenibilidad y experiencias de alto valor añadido.