Plan de choque para las basuras de 396.000 habitantes de Castellón: Reciplasa deberá acelerar sus planes de modernización

Más allá de las actuaciones para la extinción de las llamas y de velar por las condiciones del aire de los vecinos cercanos, el incendio ocurrido en la planta de Reciplasa, en Onda, implica recalcular los planes para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de 46 municipios de Castellón. Entre ellos, los de mayor población. De hecho, las instalaciones se encargan de gestionar las basuras de unos 396.000 habitantes, lo que supone el 63% de toda la provincia.

El consejo de administración de la empresa pública se reunió ayer con carácter de urgencia, a fin de establecer las medidas extraordinarias a acometer de inmediato. La noche del domingo ya hubo una primera respuesta, y los residuos fueron derivados a las plantas de Manises (Valencia) y Algimia de Alfara, donde se depositan las basuras del Alto Palancia y Plana Baixa, además de la comarca valenciana de Camp de Morvedre.

Respuesta urgente tras el incendio

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, subrayó que gracias "al trabajo coordinado con los distintos consorcios de residuos y la Generalitat Valenciana, el servicio está plenamente garantizado desde el primer momento", tanto en la primera noche como durante el tiempo que sea necesario el traslado extraordinario de entre 400 y 450 toneladas diarias, hasta que pueda recuperarse la normalidad en la instalación de Onda. En el consejo de administración estuvo presente el director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, Jorge Blanco, para trazar una hoja de ruta que, explican desde Reciplasa, se concretará en unos días. De esta manera, se garantizará que los vecinos puedan depositar sus residuos en los contenedores habituales, que estos sean recogidos por los camiones correspondientes y que reciban el tratamiento oportuno.

Inversiones

Tras el encuentro con los integrantes del consejo de la empresa pública, Toledo incidió en la necesidad de adelantar los planes que ya estaban en marcha para modernizar las infraestructuras. "Ya se estaba trabajando en la mejora de las instalaciones, pero tras este suceso se hace aún más urgente dotar a la zona centro de Castellón de unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales", expuso.

Con parte de las dependencias actuales destrozadas por las llamas, se trabajará para la sustitución de los sistemas por otros más eficientes. Para este año, Reciplasa ya había aprobado un plan para reducir el volumen de residuos destinados a vertedero, además de adaptarse a los estándares europeos más exigentes y mejorar la eficiencia energética. Todo ello formaba parte de un conjunto de inversiones, a desarrollar a lo largo de los próximos años. Cuando se consolide el operativo temporal a otras instalaciones, la atención se centrará en las innovaciones a aplicar.