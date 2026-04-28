El PSPV-PSOE de Castellón lamenta que Barrachina haya convertido la cumbre de alcaldes "en un mitin del PP"

El portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de Castellón, Samuel Falomir, ha lamentado que la cumbre de alcaldes y alcaldesas de la provincia, que "debía servir para escuchar a los municipios", haya acabado convertida en “una oportunidad perdida” porque Marta Barrachina "ha preferido hacer oposición al Gobierno de España y celebrar un mitin de partido antes que ejercer como presidenta".

En este sentido, ha criticado que Barrachina “haya vuelto a confundir su cargo institucional con el de partido”, con un discurso “fuera de lugar, mucho más centrado en atacar a la oposición y al Gobierno de España que en hablar de gestión, servicios públicos, inversiones o necesidades municipales”.

“Cuando una institución como la DiputacióN se pone al servicio de un relato de partido, quienes acaban perdiendo son los municipios y los alcaldes y alcaldesas que, en muchos casos sin cobrar, ven cómo la institución que les tiene que apoyar está más pendiente de la batalla política que de resolver las necesidades reales de los pueblos”, ha afirmado.

"Menosprecio a las reivindicaciones"

El portavoz socialista ha denunciado también el “tono agresivo y prepotente” de Barrachina y ha lamentado que aprovechara el encuentro “para alabar únicamente la gestión de los alcaldes del PP y menospreciar con prepotencia las reivindicaciones de los alcaldes y alcaldesas de la oposición”. “Lo que hemos visto hoy es el PP en estado puro, un partido que se cree con el poder de repartir carnés de buenos y malos alcaldes según el color político, mientras olvida cuál es el sentido de la buena política y, en el caso de esta casa, cuál es su razón de ser, garantizar que todos los pueblos tengan las mismas oportunidades”, ha afirmado.

A este respecto, el PSPV-PSOE ha subrayado el "malestar evidente" de los representantes municipales por los convenios singulares impulsados por el equipo de gobierno “sin criterios técnicos claros, sin baremación objetiva y sin transparencia”. Falomir ha advertido de que “muchos alcaldes y alcaldesas no entienden, con razón, por qué la Diputación ignora reivindicaciones justas mientras premia a otros municipios con actuaciones tan poco singulares y discutibles como la decoración de una rotonda de tráfico”. “Son los alcaldes contra una Diputació que actúa como una ventanilla discrecional al servicio de los intereses del PP”, ha señalado.

Por último, Falomir ha criticado también el formato de la cumbre, con “un control estricto del minutaje” que dejaba a los alcaldes “unos pírricos dos minutos de intervención”, mientras la presidenta disponía “de todo el tiempo necesario para marcar el relato”. “La provincia de Castellón no necesita una presidenta y un equipo de gobierno que utilicen los pueblos como decorado de su relato político, sino una Diputación que escuche sin postureo, que planifique y que reparta los recursos de forma justa. Justo lo contrario de lo que pasa ahora”, ha sentenciado.