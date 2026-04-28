¿Quieres rebajar la factura de la Renta?: Los economistas de Castellón explican cómo hacerlo

La campaña de la renta 2025, que arrancó el pasado 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio, presenta importantes novedades. Pero, sin duda, las que más interesan a los 351.086 contribuyentes de Castellón son las deducciones que pueden aplicarse para rebajar la factura con el fisco. Para clarificar las cosas y evitar que nadie se pierda entre tanto cambio normativo, el Colegio de Economistas de Castellón ha difundido una guía con las principales novedades fiscales de esta campaña. Un decálogo que trata de responder a las principales preguntas y que acaba con dos recomendaciones básicas: revisar bien las deducciones disponibles y contar con asesoramiento profesional antes de presentar la declaración.

Parados que cobran la prestación

Uno de los principales cambios tiene que ver con la supresión de la obligación automática de declarar para las personas que perciben la prestación por desempleo. A partir de ahora, estos contribuyentes estarán sometidos a los mismos límites que el resto, por lo que no deberán presentar la declaración si no superan los umbrales establecidos.

El límite general se mantiene en 22.000 euros anuales cuando los rendimientos del trabajo proceden de un único pagador. En cambio, si existen varios pagadores y el segundo y los sucesivos superan conjuntamente los 1.500 euros, el límite baja a 15.876 euros.

Esta franja reducida también se aplica en otros supuestos, como cuando se perciben pensiones compensatorias del cónyuge, anualidades por alimentos que no procedan de los padres por decisión judicial, rendimientos de pagadores no obligados a retener o ingresos sujetos a un tipo fijo de retención.

Nueva deducción vinculada al salario mínimo

Otra de las novedades de la campaña afecta a los perceptores del salario mínimo interprofesional. Para evitar que la subida del SMI tenga un mayor impacto fiscal, se ha introducido, con efectos desde el 1 de enero de 2025, una nueva deducción sobre la cuota líquida total del impuesto. Podrán aplicarla los contribuyentes con rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales, siempre que no obtengan otras rentas, salvo las exentas, superiores a 6.500 euros.

En el caso de los rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sujetos a retención, el límite conjunto se sitúa en 1.600 euros. Para rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de Letras del Tesoro y subvenciones para adquisición de vivienda, el límite conjunto es de 1.000 euros.

Cambios en las rentas exentas

Desde el 3 de abril de 2025 están en vigor varias modificaciones que afectan a las rentas exentas. Una de ellas permite dejar libres de tributación determinadas indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas de daños físicos o psíquicos, aunque su cuantía no haya sido fijada legal o judicialmente.

Para ello, deberán proceder de un acuerdo de mediación elevado a escritura pública, con intervención de un tercero neutral, y estar satisfechas por la aseguradora del causante del daño. La cuantía exenta no podrá superar la que resultaría de aplicar el sistema de valoración de daños personales en accidentes de circulación.

También quedarán exentas las indemnizaciones por despido o cese del trabajador acordadas en el acto de conciliación ante el servicio administrativo previo al inicio de la vía judicial social.

Alivio fiscal para actividades artísticas

La campaña introduce además un régimen específico en el IRPF para suavizar los efectos de la irregularidad de ingresos en el ámbito artístico. La medida afecta tanto a rendimientos del trabajo como a actividades económicas.

Cuando en un ejercicio los ingresos derivados de actividades artísticas —incluidos artistas, autores y personal técnico o auxiliar— superen el 130% de la media obtenida en los tres años anteriores, el exceso sobre esa media podrá beneficiarse de una reducción del 30%. El límite máximo se fija en 150.000 euros anuales.

En el caso de actividades económicas, se establecen reglas específicas para calcular la media. Los gastos comunes deberán prorratearse entre los distintos rendimientos y, si en alguno de los tres ejercicios anteriores el rendimiento neto fue negativo, se computará como cero.

Archivo - Imagen de recurso de una persona que hace la declaración de la renta en un ordenador. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Menor tributación en algunas rentas inmobiliarias

En materia de rentas inmobiliarias, se amplía la aplicación del tipo reducido del 1,1% en la imputación de rentas a inmuebles con valores catastrales revisados desde 2012. Hasta ahora, esta ventaja se aplicaba únicamente a los inmuebles revisados en los últimos diez años. La medida permite reducir la tributación frente al tipo general del 2% en más supuestos.

Novedades para actividades agrarias

Para el ejercicio 2025 se mantienen, en términos generales, los parámetros del método de estimación objetiva, conocido como sistema de módulos, aunque con algunas precisiones para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

En el ámbito agrario se mantienen determinados índices de rendimiento neto reducidos ya aplicados en ejercicios anteriores. Entre ellos figuran la uva de mesa, con un índice de 0,32; las flores y plantas ornamentales, también con 0,32; y el tabaco, con 0,26.

Además, se elimina la compensación del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca del IVA a efectos del cómputo de la magnitud excluyente basada en el volumen de ingresos. Con ello se evita que determinados contribuyentes alcancen antes el umbral que les dejaría fuera del sistema de módulos.

También se prorroga la reducción general del 5% sobre el rendimiento neto de módulos, aplicable a todos los contribuyentes en estimación objetiva.

Prórroga de las deducciones por eficiencia energética

La renta de 2025 mantiene también los incentivos fiscales vinculados a la eficiencia energética en viviendas. Se amplían de nuevo los plazos para aplicar las deducciones por obras destinadas a reducir la demanda de calefacción y refrigeración o a mejorar el consumo de energía primaria no renovable.

Estas deducciones podrán aplicarse por obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2026 en la vivienda habitual o en inmuebles destinados al alquiler. En este último caso, también se incluyen las viviendas en expectativa de arrendamiento, siempre que se alquilen antes del 31 de diciembre de 2027. Por su parte, la deducción por obras de rehabilitación energética en edificios de uso predominantemente residencial se amplía hasta el 31 de diciembre de 2027.

Este año hay deducciones por actividades deportivas. / Mediterráneo

Nuevas deducciones autonómicas en la Comunitat

La campaña de la renta de 2025 incorpora también novedades para los contribuyentes residentes en la Comunitat Valenciana. Dos decretos ley amplían el acceso a deducciones autonómicas ya existentes y crean una nueva deducción vinculada a la formación y práctica musical.

Los cambios afectan a tres ámbitos: gastos sanitarios, actividades deportivas y saludables, y música. En el primer caso, se incluyen gastos de salud bucodental, mental y visual, enfermedades crónicas, compra de gafas, lentes de contacto y productos asociados, con una deducción del 30%.

En actividades deportivas y saludables, la deducción alcanza el 25%, con un límite de 950 euros. La principal novedad llega en el ámbito musical, donde se introduce una deducción de hasta 150 euros por cuotas de conservatorios, escuelas de música y sociedades musicales, cursos, másteres musicales y compra de instrumentos.

La clave común de estas deducciones es la ampliación del umbral de renta para acceder a ellas. Hasta ahora, podían beneficiarse los contribuyentes con una base liquidable inferior a 32.000 euros en declaración individual o 48.000 euros en conjunta. Con la nueva regulación, esos límites suben a 60.000 y 78.000 euros, respectivamente, con efectos desde el 1 de enero de 2025.