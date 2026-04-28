Tráfico en Castellón: incidencias en varios puntos de la provincia

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9.30 horas:

Incidencias activas en Castellón (por carretera)

AP-7

Vinaròs (km 349,749) : Obstáculo fijo, sentido creciente . Carril derecho cortado.

: Obstáculo fijo, sentido . Carril derecho cortado. Alquerias del Niño Perdido (km 446 - 448): Obras, sentido decreciente. Carril derecho cortado.

N-340

Solades (km 969,453) : Obstáculo fijo, sentido creciente .

: Obstáculo fijo, sentido . Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

N-234

Villatorcas (km 18,919): Obstáculo fijo, sentido decreciente.

CV-158

Vall d'Alba (km 5,093): Obstáculo fijo, sentido creciente.

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CV-222