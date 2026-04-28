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Tráfico en Castellón: incidencias en varios puntos de la provincia

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

Imagen de una cámara de la DGT en la AP-7 a su paso por Castellón.

Imagen de una cámara de la DGT en la AP-7 a su paso por Castellón. / DGT

Laura Fernández

Castellón

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9.30 horas:

Incidencias activas en Castellón (por carretera)

AP-7

  • Vinaròs (km 349,749): Obstáculo fijo, sentido creciente. Carril derecho cortado.
  • Alquerias del Niño Perdido (km 446 - 448): Obras, sentido decreciente. Carril derecho cortado.

N-340

  • Solades (km 969,453): Obstáculo fijo, sentido creciente.
  • Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

N-234

  • Villatorcas (km 18,919): Obstáculo fijo, sentido decreciente.

CV-158

  • Vall d'Alba (km 5,093): Obstáculo fijo, sentido creciente.

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CV-222

  • Burriana (km 10): Obstáculo fijo por accidente, sentido creciente.
  • Pinella (km 2,991): Obstáculo fijo, sentido decreciente.

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