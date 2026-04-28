La UJI arranca la campaña para las elecciones a rectorado y claustro tras el 'OK' definitivo a la candidatura de Lancis

La Universitat Jaume I pondrá en marcha este miércoles, 29 de abril, la campaña de las elecciones de claustro y rectorado después de que se hayan proclamado definitivamente las caniddaturas presentadas, entre las que figura la de Jesús Lancis como único aspirante a suceder a Eva Alcón al frente de la universidad pública castellonense.

Dicha campaña se alargará hasta el próximo 13 de mayo, un día antes de la votación, que se celebrará de forma electrónica de 9 a 18 horas el 14 de mayo. Según han detallado desde la UJI, el rectorado será elegido por la comunidad universitaria a través de sufragio directo, libre, secreto y ponderado por sectores de la comunidad universitaria.

Los coeficientes en dicha elección son el 51% de profesorado doctorado de los cuerpos docentes universitarios y el profesorado permanente laboral; 3% de personal docente e investigador no permanente a tiempo completo; 4% de profesorado asociado y sustituto; 4% de personal investigador no permanente; 26,5% para el estudiantado y 11,5% para el personal técnico de gestión y de administración y servicios. La de Lancis, catedrático de Óptica, es la única candidatura.

Más opciones

En cuanto al claustro, en el sector del personal docente investigador (PDI) doctor con vinculación permanente y perteneciente a cuerpos docentes universitarios, se han presentado tres candidaturas colectivas: Més UJI (con siete miembros en la lista), Profesorado Independiente por la Universidad-PIPU (con siete miembros en la lista), Candidatura por la UJI (con 71 miembros) y seis candidaturas individuales. En el sector de PDI no permanente a tiempo completo, hay dos candidaturas colectivas: Más UJI y Candidatura per l’UJI. Mientras, en el sector asociados se han presentado tres candidaturas conjuntas: Més UJI, Candidatura per l’UJI y UJI Professorat Precari al Claustre. Y en el sector del profesorado sustituto se han presentado dos candidaturas colectivas: Més UJI y Candidatura per l’UJI, además de una candidatura individual.

En los sectores del personal investigador no permanente de los artículos 21 al 23 y el del artículo 23 bis de la ley de la Ciencia dado que el número de candidaturas presentadas es igual o inferior al número de lugares a cubrir, la Junta Electoral hará la proclamación directa de electos, por lo que se desconvocan las Elecciones al Claustro de estos estamentos previstas para el día 14 de mayo de 2026.

En el sector de personal técnico de gestión y administración y servicios (PTGAS) se han presentado tres candidaturas conjuntas (Un Pas Endavant, Més UJI y PTGAS Independiente por la Universidad) y una candidatura individual.

Por último, en cuanto al estudiantado, son dos las candidaturas que se presentan a las elecciones: Som Estudiants, lista integrada por 27 personas, y Canvi, que presenta 28 candidatos.

En total, el censo para las elecciones a rectorado y claustro asciende de 16.638 personas. El número de claustrales que hay que elegir son 71 en el sector de PDI funcionario; cuatro para el personal docente e investigador no permanente a tiempo completo; cinco en el sector de profesorado asociado, uno en el sector de profesorado sustituto, seis en el de personal investigador no permanente regulado en los artículos 21, 22, 23 y 23 bis de la ley de la Ciencia; 37 representantes del estudiantado y 16 del personal técnico de gestión y de administración y servicios.