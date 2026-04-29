Inclusión real: Lo que aprendemos de Adrián, Carlos y Ana en sus puestos de trabajo

Tener un empleo digno es una de las principales metas de cualquier persona adulta. Pero no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Con motivo de la próxima conmemoración del 1 de Mayo, la Fundación Síndrome de Down Castellón ha desarrollado una acción que, con el nombre de Historias reales de inclusión laboral que merecen ser contadas, ha visibilizado la labor de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual que trabajan y ayudan a romper prejuicios entre la ciudadanía.

Gracias a esta entidad se ha podido conocer el testimonio de varias personas como Adrián, que atiende en un herbolario del centro de Castelló desde hace casi una década. "Cada día aprendo algo nuevo y me siento parte del equipo. Que confíen en mí para desarrollar mi trabajo me hace sentir orgulloso y motivado", explica. Logró consolidarse en este empleo después de haber completado varios cursos de formación. Su presencia se ha convertido en habitual y apreciada por la clientela.

Historias reales de inclusión laboral

Otro ejemplo es el de Carlos, que está en el grupo Nealis como auxiliar administrativo. Entre sus funciones está "la atención al público, tareas administrativas, gestión de la correspondencia... y gracias al apoyo de mis compañeros y compañeras soy uno más del equipo". Un éxito de inclusión laboral que no solo depende de la gran voluntad de los propios asalariados, sino de sus compañeros. Desde la fundación defienden que desde la plantilla "tienen que creer en el proyecto y apostar por crear espacios inclusivos en sus equipos, de ellos va a depender en gran medida que la persona con discapacidad intelectual se integre de forma real en la empresa".

Ana lleva desde 2019 en un laboratorio farmacéutico. "Al principio me costó realizar las tareas, pero gracias a mi preparadora laboral ahora las realizo de forma correcta". Su testimonio de superación también es compartido por Carlos, que trabaja en Sanitas, con lo que ha conseguido "crecer como persona, ganar independencia y sentir que aporto valor a la empresa y a la sociedad". O Rocío, que desempeña sus funciones en un restaurante. "Me ha dado autonomía, seguridad y mucha confianza en mí misma", expone.

El valor del empleo con apoyo

Buena parte de esos resultados se sustentan en la metodología de Empleo con Apoyo (EcA), un sistema de inserción laboral en el que la Fundación Síndrome de Down Castellón fue pionera en la provincia y que hoy continúa siendo una de las principales herramientas de inclusión laboral de la entidad.

"El Empleo con Apoyo permite acompañar a cada persona en todo el proceso de inserción laboral, desde la preparación previa hasta su adaptación al puesto de trabajo. A través de la figura del preparador laboral ofrecemos un apoyo individualizado tanto al trabajador como a la empresa para que la incorporación sea exitosa y sostenible en el tiempo", comenta Lorena Martínez, preparadora laboral del área de Formación y Empleo.

Una realidad que todavía debe mejorar

Unos ejemplos positivos que no esconden una realidad menos agradable: solo el 22% de las personas con síndrome de Down tienen empleo, y la tasa de empleo de las personas con discapacidad intelectual continúa situándose muy por debajo de la media del conjunto de personas con discapacidad. Con ejemplos como estos de Castellón se busca avanzar.