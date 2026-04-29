Amparo Navarro: "Eva Alcón es una defensora de la educación como servicio público esencial"

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Faure, dedicó su intervención a homenajear a Eva Alcón con motivo de su reconocimiento como Mujer del Mediterráneo. Navarro agradeció la invitación del periódico Mediterráneo y dijo que el acto permitía sumarse a «un merecido reconocimiento» a una mujer que, como docente, investigadora y representante institucional, ha dedicado durante años su labor profesional y personal «a nuestra universidad y a su ciudad». También felicitó a la homenajeada y al diario, porque «los premios honran tanto a los que lo reciben como a los que lo otorgan».

La rectora de la UA explicó que una laudatio no debía ser solo un elogio, sino una defensa de los méritos vinculados al premio. Defendió que el galardón no reconocía únicamente la formación académica o el prestigio profesional de Alcón como filóloga, sino «su labor en la defensa de unos valores cívicos asociados a la educación universitaria» en Castellón y fuera de él. En Alcón no pueden separarse su formación, su profesión y sus cargos institucionales de una trayectoria guiada por «la libertad, la igualdad, el progreso y el compromiso social». Navarro presentó a Alcón como una figura «poliédrica: Eva la rectora, Eva la presidenta de CRUE, Eva la profesora, Eva la amiga, Eva la mujer». Subrayó sus raíces castellonenses: «Eva Alcón es de Castellón, muy de Castellón» y las vinculó con su defensa de la periferia y con su capacidad para representar a las universidades españolas «no desde Madrid, sino desde la Comunitat Valenciana». Destacó el conocimiento del valenciano como riqueza que permite «saber más, entender más, comunicarse mejor».

Entrega del VII Premio Mujer del Mediterráneo a Eva Alcón /

En su trayectoria, recordó que Alcón estudió Filología Inglesa en la Universitat de València, donde se doctoró y fue profesora asociada, y que «siempre quiso enseñar por encima de todo». Explicó que la Universitat Jaume I, joven y ligada al territorio, le permitió construir su carrera académica y su liderazgo en lengua inglesa. Allí desarrolló una intensa labor investigadora que la llevó como profesora visitante a universidades de Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Alemania, «demostrando que la investigación no tiene fronteras y que puede hacerse desde Castellón hacia el mundo».

"Una gran gestora académica"

«Pero Eva no solo ha sido profesora e investigadora, sino que ha sido una gran gestora académica en el sentido de política académica e institucional», señaló Navarro, quien destacó que Alcón contribuyó a construir la UJI como directora de departamento y vicerrectora hasta convertirse, en 2018, en la primera rectora de la Universitat Jaume I. Asimismo, recordó que, de las 57 universidades públicas españolas, solo once tienen rectoras y que, cuando Alcón accedió al cargo, «solo eran ocho».

En 2023 fue elegida presidenta de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), después de haber sido delegada de igualdad. En esa etapa, Navarro dijo haber conocido mejor su defensa de la universidad pública. Describió esa defensa como una constante, «la educación como servicio público esencial que garantiza la igualdad de oportunidades, la investigación al servicio del progreso, la internacionalización como experiencia intercultural, la empleabilidad como responsabilidad y la formación en valores para construir ciudadanos libres e iguales». Subrayó su «asombrosa capacidad de trabajo y de tenacidad», su lealtad institucional, su prudencia para distinguir «las batallas justas» y su firmeza «sin una palabra fuera de tono».

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Amparo Navarro, entre las autoridades del acto. / Gabriel Utiel

Navarro definió a Alcón como una líder que sabe rodearse de «personas capaces, pero sobre todo de buenas personas», que delega para hacer equipo y que cultiva la amistad. La describió como «una gran cuidadora» y concluyó que «es una buena persona, en el buen sentido que decía Machado» y le deseó «la serenidad y felicidad del deber cumplido», convencida de que este premio será el primero de otros que aún están por llegar.