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VII PREMIO MUJER DEL MEDITERRÁNEO

Begoña Carrasco: "Alcón ha impulsado una universidad más fuerte y abierta"

La alcaldesa destaca el papel clave de la rectora en la proyección internacional de la universidad

Begoña Carrasco dijo que Alcón &quot;siempre será la rectora de la UJI&quot;.

Begoña Carrasco dijo que Alcón "siempre será la rectora de la UJI". / GABRIEL UTIEL BLANCO

Yolanda Peris

Yolanda Peris

Castellón

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, destacó el legado académico y humano de Eva Alcón durante la entrega del premio Mujer del Mediterráneo 2026, en un acto que puso en valor el papel de la universidad y el liderazgo femenino en la sociedad actual.

Durante su intervención, Carrasco subrayó que el reconocimiento no solo distinguía la trayectoria investigadora, docente y de gestión de Alcón, sino también «una forma de entender el servicio público» basada en el compromiso, la igualdad y la proyección de futuro. En este sentido, recordó que la rectora había sido la primera mujer al frente de la Universitat Jaume I, abriendo camino en el ámbito académico de la provincia.

Entrega del VII Premio Mujer del Mediterráneo a Eva Alcón

Entrega del VII Premio Mujer del Mediterráneo a Eva Alcón

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Entrega del VII Premio Mujer del Mediterráneo a Eva Alcón /

Asimismo, la alcaldesa puso en relieve la capacidad de liderazgo de Alcón, quien, según afirmó, había dirigido la institución «con responsabilidad, honestidad y diálogo», impulsando una universidad «más fuerte, abierta, internacional y comprometida con la sociedad». Bajo su mandato, añadió, la UJI se consolidó como un referente en formación, investigación y transferencia de conocimiento, proyectando el nombre de Castellón a nivel global.

Colaboración

Por otra parte, Carrasco destacó la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y la universidad durante los últimos años, marcada por el entendimiento institucional y el objetivo común de avanzar hacia una ciudad más igualitaria y preparada ante los retos tecnológicos y sociales que se presentan. En ese contexto, valoró especialmente el papel de la UJI como motor de atracción de talento y como «la mejor embajadora» de la ciudad.

La alcaldesa también hizo hincapié en el impacto de la comunidad universitaria en Castelló, señalando que cada estudiante representa una historia de esfuerzo y futuro que contribuye al desarrollo colectivo. Finalmente, elogió la labor de Alcón al frente de la CRUE, desde donde defendió el papel estratégico de la educación superior.

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Por último, la alcaldesa concluyó su intervención reafirmando el compromiso de la ciudad de Castelló con su universidad y con el legado de la rectora. En este sentido, señaló que el trabajo de Eva Alcón trascendía su etapa al frente del rectorado, ya que había contribuido a consolidar una institución sólida, moderna y abierta al mundo. Asimismo, insistió en que su ejemplo representaba los «valores de esfuerzo, liderazgo femenino y servicio público» que el premio Mujer del Mediterráneo pretendía reconocer y proyectar hacia las nuevas generaciones.

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