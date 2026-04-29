Colaboración
La Cámara de Comercio de Castellón y cuatro grupos de acción local se alían para impulsar el turismo rural 4.0
Impulsan una herramienta para modernizar el sector en las poblaciones del interior provincial
La Cámara de Comercio de Castellón ha ratificado este miércoles su compromiso con el desarrollo del interior provincial mediante la firma de un convenio de colaboración estratégico con cuatro grupos de acción local (GAL) para el lanzamiento del proyecto Observatorio de Empresa Turística Sostenible 4.0, una herramienta diseñada para transformar y modernizar el tejido turístico rural.
El acto, presidido por la presidenta de la Cámara, Mª Dolores Guillamón, ha contado con la participación de los máximos representantes de los grupos implicados: David Vicente Segarra (Altmaesports Leader), Domingo Giner (Maestrat Plana Alta Leader 14-20), Adolfo Carlos (Asociación Palancia-Mijares 14/20) y Jaime Martínez, (Asociación para el Desarrollo de las Comarcas de Interior–DICI), entidad que actúa como coordinadora del proyecto.
Este convenio establece una hoja de ruta centrada en la profesionalización y la adaptación tecnológica. Entre las acciones principales destacan la realización de diagnósticos personalizados para las empresas turísticas locales, programas de capacitación a medida y la puesta en marcha del citado Observatorio. Este último funcionará como un centro de análisis de datos para monitorizar la evolución del sector y como un foro de intercambio de casos de éxito en sostenibilidad.
Apuesta decidida
Durante la firma, Guillamón ha destacado la trascendencia de este acuerdo: “Esta colaboración es una apuesta decidida por el futuro de nuestras comarcas de interior. Con el 'Observatorio 4.0', ponemos al alcance de las empresas rurales las herramientas tecnológicas necesarias para que no se queden atrás en la transición digital”.
“Queremos que el turismo en Castellón sea sinónimo de excelencia y respeto al entorno; solo mediante la colaboración público-privada y el apoyo directo a nuestros emprendedores rurales lograremos asentar población y generar una economía local fuerte y competitiva", ha añadido la presidenta de la Cámara.
El proyecto, enmarcado en las ayudas Leader, busca responder a los desafíos actuales del sector, promoviendo un modelo turístico que sea, a la vez, innovador y respetuoso con el medio ambiente. Esta alianza refuerza la red de colaboración entre las entidades territoriales de Castellón, consolidando el turismo sostenible como el principal motor de dinamización económica y social para las zonas de interior.
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