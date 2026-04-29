Castellón se moviliza contra el cáncer con 14 mesas y casi 150 voluntarios en la cuestación de mayo

La ciudad de Castellón volverá a salir a la calle los próximos 7 y 8 de mayo con motivo del Día de la Cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer, una cita solidaria que este año contará con 14 mesas distribuidas por distintos puntos de la ciudad y del Distrito Marítimo y con la participación de casi 150 voluntarios.

14 mesas para recaudar fondos contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón calienta motores para una de sus campañas más visibles del año. La entidad instalará un total de 14 mesas de cuestación, de las que 12 estarán ubicadas en Castellón y otras 2 en el Distrito Marítimo, con el objetivo de recaudar fondos para avanzar en la lucha contra la enfermedad.

Fuentes de la asociación han explicado que la recaudación de este año se centrará en tres grandes ámbitos de acción: la investigación, la prevención y la humanización.

Casi 150 voluntarios en las calles de Castellón

La jornada principal se celebrará el jueves 7 de mayo, cuando casi 150 voluntarios se repartirán por los principales distritos de la ciudad. Las mesas estarán instaladas, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en puntos como Puerta del Sol, plaza Mayor, plaza de la Paz, Cuatro Esquinas, Rey Don Jaime, El Corte Inglés, plaza María Agustina, Hospital Provincial, avenida del Mar —Gobierno Militar—, Biblioteca Rafalafena, avenida Valencia y plaza Doctor Marañón.

El viernes 8 de mayo, la cuestación se trasladará, como cada año, al Distrito Marítimo, donde habrá dos mesas en la plaza Virgen del Carmen y en la calle Canaries, en horario de 9.00 a 13.30 horas.

“Cuando paras nos movemos contra el cáncer”

La gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón, Salomé Esteller, ha animado a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa y ha recordado que todavía es posible colaborar como voluntario.

“Hasta el día antes de la cuestación podrán apuntarse aquellos voluntarios y voluntarias que lo deseen en nuestra sede del Paseo Ribalta. Con ello queremos comprometer a la sociedad bajo el lema ‘Cuando paras nos movemos contra el cáncer’”, ha señalado Esteller.

La campaña busca implicar a la sociedad castellonense en una acción que combina presencia en la calle, sensibilización y recaudación para reforzar el trabajo de la asociación frente al cáncer.

Los centros escolares también se suman

Este año, además, varios centros escolares se han incorporado a la cuestación con la instalación de urnas para celebrar la campaña entre la comunidad educativa.

En la ciudad de Castellón participarán los colegios e institutos Ágora Lledó, Lope de Vega, Isabel Ferrer, Ramiro Izquierdo e IES Matilde Salvador. También se han sumado el IES Maestrat de Sant Mateu y La Salle de l’Alcora, este último con una acción en la calle.

Una llamada solidaria a toda la sociedad

Con esta campaña, la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón quiere volver a hacer visible la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra la enfermedad. La cuestación de mayo permitirá canalizar esa ayuda hacia proyectos vinculados a la investigación contra el cáncer, la prevención y la humanización de la atención a las personas afectadas.