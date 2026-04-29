Una charanga de Castellón competirá por ser la mejor de España: "Estar ahí ya es un premio"

La música festiva castellonense tendrá este sábado 2 de mayo una cita marcada en rojo en el calendario. La Xaranga-Show Salsa Rosa, una formación nacida en Onda y con integrantes de distintos puntos de la provincia, participará en el Concurso Nacional de Charangas de Poza de la Sal, en Burgos, donde representará a la Comunitat Valenciana frente a agrupaciones llegadas de otros territorios de España.

No se trata de una actuación más. Para sus componentes, estar en Poza de la Sal ya supone un reconocimiento al trabajo de años, a la constancia y a una forma de entender la música que mezcla calle, fiesta, espectáculo y mucha energía. “Es el concurso más importante en el que actuamos. Estar ahí ya es un premio”, reconoce Alberto Ruiz Benítez, miembro de la charanga castellonense.

Charangas de toda España

El certamen reunirá a un total de 11 charangas, seleccionadas con el objetivo de representar a diferentes autonomías. Según explica Ruiz, se trata del “festival más reconocido de toda España” dentro de este ámbito, una cita en la que las agrupaciones no solo compiten por sonar bien, sino por levantar al público, conectar con la calle y demostrar personalidad propia.

Imagen de la charanga de Onda que participará en el festival nacional. / Mediterráneo

La Salsa Rosa acudirá a Burgos con una expedición de 15 músicos, aunque la formación completa ronda las 20 personas. Algunos compromisos impedirán que todos puedan desplazarse, pero la charanga mantiene intacta la ilusión. “Intentaremos ganar”, resume Alberto, consciente de la dificultad del reto pero también del momento dulce que vive la agrupación.

En Poza de la Sal se repartirán cinco premios del jurado a la mejor charanga, tres premios del público, además de reconocimientos específicos al mejor solista, a la mejor percusión y a la mejor musicalidad. Un abanico de galardones que convierte la cita en una auténtica prueba de nivel para las formaciones participantes.

La Xaranga-Show Salsa Rosa llega al concurso con una trayectoria consolidada y con el aval de sus últimos éxitos. En 2025 revalidó el título de vencedora del Concurso de Charangas de la Vall d’Uixó, un reconocimiento que ya había conseguido en 2024 y que refuerza su posición como una de las agrupaciones festivas más destacadas de la provincia.

Imagen de los integrantes de la banda nacida en Onda e integrada por componentes de toda la provincia. / Mediterráneo

Aunque su origen está en Onda, la charanga se ha convertido con los años en un proyecto provincial. Entre sus filas hay músicos de localidades como Alqueries, Moncofa, Suera, la Vall d’Uixó, Castelló y la propia Onda, entre otros municipios. Esa mezcla de procedencias también forma parte de su identidad: una charanga de Castellón, plural, repartida y muy pegada al territorio.

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Fundada en 1992, la Salsa Rosa acumula más de tres décadas llevando música y espectáculo a fiestas de toda España. Ha recorrido escenarios y calles de Teruel, Valencia, Zaragoza, Soria, Lleida, Guadalajara, Jaén y muchas otras provincias, con formatos que han ido evolucionando al ritmo de los tiempos: desde la formación de concierto SR’Band hasta la charanga con batucada o la Electrocharanga Salsa Rosa.