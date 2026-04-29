El Colegio Oficial de Dentistas alerta contra las pseudoterapias en Castellón: de productos milagro a retos virales

El Colegio Oficial de Dentistas de Castellón (CODECS) se une al Consejo General de Dentistas de España para alertar a la población sobre el peligroso auge de las pseudoterapias’y los tratamientos dentales sin control profesional. Ante la proliferación de contenidos en redes sociales que promueven soluciones “milagrosas” o caseras, el Colegio de Castellón reivindica una Odontología basada estrictamente en la ciencia para garantizar la seguridad del paciente.

El Colegio afianza esta postura firme frente a la desinformación sanitaria tras haber impulsado recientemente una campaña de sensibilización específica para recordar a la ciudadanía qué tratamientos dentales deben estar “solo y siempre” en manos de un dentista colegiado, como son los blanqueamientos, los de tipo periodontal o las ortodoncias.

Productos milagro

La actual proliferación de productos milagro y retos virales refuerza la necesidad de mantener esta vigilancia, recuerdan desde ambas entidades. Con este objetivo, el Consejo ha elaborado el informe técnico pseudociencias y pseudotratamientos en Odontología donde analiza algunas de las principales corrientes y prácticas sin respaldo científico detectadas en el ámbito bucodental, así como sus posibles consecuencias para la salud.

El peligro de los ‘gurús digitales’ y las modas virales

Desde el CODECS se advierte que la salud bucodental de los castellonenses “no puede depender de algoritmos o influencers”. Prácticas que parecen inofensivas pero que, inciden, están causando estragos en las consultas.

Apelan así a los blanqueamientos caseros utilizando carbón activo, limón, bicarbonato o agua oxigenada que destruyen el esmalte.También a la ortodoncia online, con alineadores adquiridos por internet sin seguimiento clínico, que pueden provocar pérdida de piezas y problemas de mordida; o al limado doméstico para cambiar la forma de los dientes, “causando una sensibilidad extrema y daños irreparables”, advierten.

Otra de las modas estéticas sobre las que ponen el foco los dentistas y que derivan en trastornos graves de la articulación temporomandibular son los llamados ejercitadores de mandíbula.

Asimismo, también alertan de las ‘pseudociencias’, en las que se incluyen corrientes como la odontología biológica, neurofocal o la biodescodificación dental, que carecen de cualquier base científica.

En este sentido, el documento también analiza el potencial papel de la homeopatía y de la acupuntura en el campo de la salud oral, y detalla el aumento de tendencias virales difundidas a través de redes sociales que trivializan tratamientos complejos o promueven prácticas potencialmente lesivas para dientes y encías.

La evidencia científica como única garantía

El CODECS respalda íntegramente el informe técnico presentado por el Consejo General, que en otro de sus apartados analiza también cómo prácticas como el oil pulling (enjuagues con aceite como sustituto de la higiene) o el uso de ‘borradores mágicos’ para manchas no solo son ineficaces, sino que retrasan diagnósticos de patologías graves.

“La salud no puede quedar en manos de modas virales o remedios milagrosos. Solo la evidencia científica ofrece garantías reales. Ningún vídeo de TikTok sustituye el diagnóstico clínico de un dentista en su consulta”, subrayan desde la institución colegial. “Acudir a profesionales cualificados es la única forma de recibir diagnósticos precisos y tratamientos seguros. Cualquier intervención bucodental debe realizarse tras una exploración individualizada y por profesionales habilitados legalmente, utilizando productos sometidos a los correspondientes controles sanitarios y regulatorios”, señalan.

Recomendaciones a la población

Tanto desde el Consejo General como desde el Colegio Oficial de Dentistas de Castellón se insta a los ciudadanos a desconfiar de cualquier mensaje que prometa resultados rápidos, excesivamente económicos o “100% naturales” sin el respaldo de un profesional.

Recuerdan que cualquier intervención en la boca requiere una exploración individualizada previa. “La mejor defensa frente a los 'vendehúmos' sanitarios es la información veraz y la confianza en la ciencia”, concluyen.