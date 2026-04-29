El Consell culmina la recuperación de 242 caminos rurales afectados por la dana en Castellón con una inversión de 9,4 millones

La Generalitat ha culminado la recuperación de los 242 caminos rurales afectados por la dana en Castellón, con una inversión de 9,4 millones de euros, lo que permite restablecer la conectividad en el medio rural y asegurar el acceso a explotaciones agrarias.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado este miércoles Vinaròs y Benicarló y ha explicado que estas actuaciones forman parte de un plan global que ha permitido intervenir en 598 caminos rurales en toda la Comunitat, con una inversión total de 30,8 millones de euros. “Estamos hablando de caminos que ya están en servicio, que se utilizan y que permiten trabajar con normalidad”, ha señalado el conseller, quien ha subrayado que “cuando una infraestructura funciona, lo que se garantiza es que el campo siga activo”.

Las 242 actuaciones ejecutadas en Castellón han permitido recuperar la funcionalidad de la red de caminos rurales en distintos puntos de la provincia, dando servicio a explotaciones agrarias, viviendas y servicios básicos. En Vinaròs, por su parte, se han recuperado 3.383 metros lineales de caminos en zonas de elevada intensidad de tránsito, con actuaciones en el Camí Canareus, Camí Barbiguera y los caminos Molinet Este y Oeste, mediante soluciones de aglomerado asfáltico en caliente y hormigón en tramos de mayor pendiente.

Estas intervenciones han incluido soluciones adaptadas a las características de cada tramo, como el uso de zahorras, aglomerado asfáltico en caliente y hormigón en zonas de mayor pendiente, con el objetivo de garantizar la durabilidad y la seguridad de los viales.

El conseller ha destacado que la actuación del Consell responde a una “gestión útil, centrada en resolver problemas concretos y en ejecutar obras que están en servicio desde el primer día”.

Infraestructuras al servicio del sector primario

Barrachina ha enmarcado esta actuación en el conjunto de inversiones que la Generalitat está impulsando en la provincia para reforzar el sector primario, con especial atención a la mejora de infraestructuras y al apoyo directo a agricultores y ganaderos. En este sentido, ha señalado que “la recuperación de los caminos rurales no es solo una cuestión de infraestructuras, sino una condición imprescindible para que la actividad agraria pueda mantenerse y desarrollarse con normalidad”.

Inversión en agua y desarrollo rural

El conseller ha puesto en valor otras actuaciones complementarias en la provincia, como la rehabilitación de la balsa de riego de Sant Jordi, con una inversión de 1,47 millones de euros, que permitirá garantizar el suministro a 1.500 hectáreas y 450 comuneros, así como las inversiones en modernización de regadíos y eficiencia energética en comunidades de regantes.

Asimismo, la Generalitat impulsa el desarrollo rural a través de las ayudas LEADER, que desde 2024 han permitido apoyar 147 expedientes en Castellón con una inversión de más de 6,3 millones de euros, incluyendo el programa Ticket Rural, que ha facilitado la puesta en marcha de 68 nuevos autónomos en zonas del interior.

Barrachina ha concluido destacando que “el objetivo es claro: que el campo funcione, que haya actividad y que nuestros municipios tengan futuro”.